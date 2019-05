Motto: „Unsere Erde – unsere Zukunft“

Nachhaltigkeit ist das große Thema auf dem Sommerfest der Klufterner Schule und des Kindergartens gewesen. Die Schüler haben klassenübergreifend an unterschiedlichen Projekten gearbeitet. Unter der Überschrift „Unsere Erde - unsere Zukunft“ sind unterschiedliche Ausstellungen gezeigt, ein Theaterstück entstanden sowie viele Spiele- und Mitmachaktion im Außenbereich des Kindergarten- und Schulgeländes angeboten worden. „Die Projekte haben schon vor den Osterferien angefangen“, sagt Schulleiter Thilo Weisner.

Ein Nachmittag rund um die Umwelt – wer sich Zeit nahm, wurde mit viel Wissenswertem belohnt. „Ich habe ganz viel über Hühner gelernt“, erzählt Meret Melich aus der dritten Jahrgangsstufe. Sie habe vieles über unterschiedliche Tierhaltungen erfahren, Eiersorten und „wie Hühner so leben“, erzählt sie. Zu diesem Projekt gehörte auch ein Besuch zum Hühnerwagen nach Efrizweiler, bei dem die Schüler, die Hühner auch füttern durften. „Aber am besten hat mir das Basteln gefallen“, sagt Meret und stellt die ausgestellten Hühner aus Pappmaschee vor. Auch Hiskia Langhans war beim Hühnerprojekt dabei, obwohl er das zweite Schuljahr besucht, deshalb fiel seine Aussage zum Projekt auch etwas kürzer aus: „Die Hühner laufen in Efrizweiler so frei rum“. Die Projekte waren klassenübergreifend und die Schüler der Klassen zwei bis vier durften sich ein Wunschprojekt aussuchen.

Auf dem Sommerfest war Hiskia aber eher im Außenbereich zu finden. Mit viel Elan machte er gemeinsam mit seinen Schwestern Naemi und Salome beim 3D-Memory mit. Unter großen Blumentöpfen waren immer zwei gleiche Objekt versteckt – mal in verpackter und unverpackter Form. Hier wurde auf spielerische Art und Weise unter dem Motto „eine gute Taktik, weniger Plastik“ das Thema Müllvermeidung vermittelt. Dass aus Abfall auch wieder ein neues Produkt entstehen kann, wurde beim handgeschöpften Papierherstellen gezeigt. Heidi Zickmantel vom Landratsamt hat gemeinsam mit den Kindern aus einem Papierbrei ein neues Blatt hergestellt, das die Kinder zudem noch bunt gestalten konnten. Da war Geschick und auch Geduld gefragt. Angebote gab es wie das Bauen eines Bienenhotels, Wachstücher herstellen oder aus Milchtüten Pflanzentöpfe basteln. Das Thema Upcycling fand man in der Kunstausstellung. Nach dem Vorbild des österreichischen Künstlers Friedensreich Hundertwasser, der auch in den Bereichen Architektur und Umweltschutz aktiv war, sind kunterbunte Häuser mit Dachbegrünungen entstanden. Auch „Baummieter“ waren hier zu finden. Die Idee dahinter: Wenn ein Haus gebaut und man so der Natur ein Stück genommen wird, gibt man eine Fläche an einen Baum zurück. Die Pflanze wird in einer speziellen Stahlwanne eingepflanzt und kann an der Hauswand entlang wachsen.

Richtung Kindergarten stimmte schon der Barfußpfad darauf ein, dass hier die Sinne angesprochen werden. Wühlen wie ein Maulwurf durfte man in den Fühlboxen und Hören wie eine Eule bei den Hörboxen. Leichtes Spiel für die vierjährige Mia Heilig: „Da hört man nichts, da sind Federn drin. Das rappelt ganz laut, da sind Steine drin“, erzählte sie während sie geschlossenen „Rappel-Boxen“ den geöffneten mit gleichem Material zuordnete. Zeitgleich hieß es im Musikraum „Theater for future und die Müllmusikanten“ – ein Theaterprojekt im Rahmen „Unsere Erde – unsere Zukunft“.