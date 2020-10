Das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) Friedrichshafen begleitet Menschen ab 18 Jahren, die noch keinen Schulabschluss absolviert haben auf dem Weg zum Hauptschulabschluss. „Schulabschluss - jetzt erst recht!“ lautet das Motto des Projekts.

Die Gründe, warum Menschen keinen Schulabschluss haben, sind ganz unterschiedlich und vielseitig, schreibt . Jedoch gilt für alle ohne Schulabschluss, keine Möglichkeit zur Berufsausbildung und somit eine geringe Chance auf einen Arbeitsplatz, schreibt das CJD in einer Prssemitteilung. Der Hauptschulabschluss bilde die Grundlage für den Schritt in das Berufsleben und sei allgemein die Basis für die Integration in die Gesellschaft.

Auf Grund von den großen Herausforderungen, die ein fehlender Schulabschluss mit sich bringt, gibt es jedes Jahr mehrere Menschen, die den Hauptschulabschluss nachholen möchten. Um dies zu erreichen sei eine Unterstützung, Begleitung und Hilfe unabdingbar. Diese Hilfe biete das CJD Friedrichshafen.

Das Projekt wird von einem ehrenamtlichen Team durchgeführt und von Yvonne Eberhard als hauptamtlicher Mitarbeiterin begleitet und unterstützt. Zur Vorbereitung auf die Schulfremdenprüfung geben die ehrenamtlichen Lehrkräfte wöchentlich Unterricht in den Fächern Deutsch, Mathematik, Politik / Wirtschaft und unterstützen bei der Projektarbeit.

Die Prüfung findet einmal jährlich zu den offiziellen Prüfungsterminen in Baden-Württemberg an einer wohnortnahen Schule statt.

Ziel des Projektes ist es, Wissenslücken zu schließen, den Hauptschulabschluss erfolgreich abzuschließen und den Start oder Neustart ins Berufsleben oder in eine Berufsausbildung zu ermöglichen. Den Teilnehmenden entstehen dabei keine Kosten. Das Team hinter dem Projekt besteht aus engagierte und qualifizierte Ehrenamtlichen, die teilweise seit Jahren das Projekt begleiten. Gemeinsam stecken sie momentan in den Vorbereitungen und freuen sich auf einen Unterrichtstart bereits ab kommender Woche, Montag, 12. Oktober.