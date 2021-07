Motorroller-Fahrer flüchtet vor der Polizei

Ein Motorrollerfahrer ist am Freitag gegen 17.20 Uhr in der Markdorfer Straße in Friedrichshafen unterwegs gewesen. Laut Polizeibericht flüchtete der Fahrer vor einer Polizeikontrolle. Die Fahrt endete letztlich in einer Obstplantage, da der Fahrer die Kontrolle über den Motorroller verlor. Anschließend flüchteten sowohl Fahrer als auch sein Sozius zu Fuß. Sie konnten von den Beamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer keinen gültigen Führerschein besitzt und der Roller zudem nicht versichert ist. Durch den Sturz in die Obstplantage zog sich der Sozius leichte Verletzungen zu.