Motorradwelt präsentiert Trends und Neuheiten auf zwei Rädern

Die motorisierte Zweiradbranche feiert sich in Friedrichshafen. Dort startet am Freitag, 25. Januar, die 25. Motorradwelt Bodensee, die Messe, die seit ihrem Beginn im Jahr 1995 einen steten Anstieg von Aussteller- und Besucherzahlen zu verzeichnen hat. Waren es damals noch 105 Aussteller, so zeigen in diesem Jahr 316 Firmen ihre Neuheiten und Trends.

Über eine positive Entwicklung kann sich die Branche generell nicht beschweren. Zum einen sind es die kleinen Motorräder und Roller, die nach und nach zur Mobilitätsalternative werden, zum anderen aber auch die großen Maschinen, in deren Feld BMW noch immer mit 21 Prozent Marktanteil ungeschlagen vorne fährt.

Neun Hersteller teilen sich da 93 Prozent des Marktes, der ebenfalls mit steigenden Zahlen aufwartet. Im vergangenen Jahr wurden 155 000 Motorräder und Roller zugelassen, davon 108 000 Maschinen der Klasse über 125 Kubik, für die ein Motorradführerschein nötig ist. Das ist ein Anstieg von insgesamt elf Prozent, bei den schweren Maschinen sind es 7,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Bei den Kraftrollern sind die Zahlen noch deutlicher. Alexander Illg, Geschäftsführer des MO Medien Verlags „Motorrad Magazin“, spricht hier von einer Steigerungsrate von 26 Prozent, bei den kleinen Motorrädern unter 125 Kubik sind es noch 17 Prozent mehr Maschinen in der Zulassung als noch im Jahr zuvor.

Die Trends liegen relativ gleichmäßig verteilt. Neben dem Griff zu kleinen Maschinen und Rollern als Alternative für das Auto im Stadtverkehr betrachtet Illg die Mode-Erscheinungen bei großen Maschinen. Da gebe es zum einen das Cruisen, das gemütliche Fahren mit Maschinen aus dem Stall Harley und Co, aber auch die sportliche Maschine, die vornehmlich aus Japan und Italien auf den Markt kommt.

Neuheiten und verrückte Ideen

Neue Hersteller und verrückte Ideen werden auf dieser Messe somit gleich neben den neusten Maschinen von Indian, BMW oder Yamaha gezeigt, alle namhaften Hersteller sind in den Häfler Messehallen vertreten.

Selbst gebaute und umgebaute Maschinen von kreativen Schraubern zeigen den Drang zur Individualisierung, auf der anderen Seite gehen die Hersteller aber auch mit Maschinen vom Band auf die verschiedenen Wünsche der Kunden ein. So zeigt Yamaha die neue Niken GT, ein Motorrad, das vorne zwei Räder hat und laut Hersteller die Kurven wie auf Schienen nimmt.

Wer in diesem Jahr Elektromobilität erwartet, wird erneut enttäuscht werden. Auch wenn einige Hersteller Serienmodelle auf den Markt bringen, setzt sich dieser Trend nicht durch. Teilweise, so meinen Fachleute der Branche, sähen die Modelle mit E-Antrieb aus, wie Kühlschränke mit Rädern und Sattel.

Interessant allerdings sind die Neuheiten der digitalen Kommunikation. Auch wenn in der Motorradwelt solche Techniken entweder geliebt oder gehasst werden, kommen immer mehr Helmsysteme auf den Markt, mit Hilfe derer man telefonieren, sich die Navigation anzeigen und vorsprechen lassen oder aber mit seinen Mitfahrern in der Gruppe sprechen kann. Nichts für die, die einfach nur ihre Ruhe haben wollen.

Besondere Angebote der Messe sind nicht zu verachten. So gibt es am Samstag eine Jubiläumsparty in Halle A2, die um 18 Uhr beginnt. Unter dem Titel „Show & Action“ zeigen FMX-Fahrer ihr Können, ein Reisekino und Reisen mit dem Motorrad bilden ein Ausstellungssegment und Testparcours mit Schräglagentraining, Fahrschul-Teststrecken oder Kindermotorrad-Parcours sind im Außenbereich angeboten. Die Messe zeigt sich in zehn Hallen auf 65 000 Quadratmetern, öffnet am Freitag, 25. Januar, um 11 Uhr und schließt die Türen am Sonntag um 17 Uhr.