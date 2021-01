Motorradfahrer rutscht an der Kreuzung Albrechtstraße/Zeppelinstraße in einen Lastwagen

Leichte Verletzungen hat sich der 27-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads zugezogen, als er am Montag gegen 17.15 Uhr an der Kreuzung Albrechtstraße/ Zeppelinstraße stürzte. Der Zweiradfahrer war in Richtung Überlingen unterwegs und rutschte in der Rechtskurve aufgrund nasser Fahrbahn gegen den an der roten Ampel stehenden Lastwagen eines 47-Jährigen. Der verständigte Rettungsdienst brachte den Unfallverursacher in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo er ambulant behandelt werden musste. Während das Zweirad, an dem rund 1000 Euro Sachschaden entstand, nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war, liegt der Schaden am Lastwagen eher im dreistelligen Bereich, teilt die Polizei mit. Die Feuerwehr Friedrichshafen war am Einsatzort, um auslaufende Betriebsstoffe zu beseitigen.