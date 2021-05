Leicht verletzt worden ist ein 27 Jahre alter Motorradfahrer am Sonntag kurz nach 17 Uhr in der Messestraße. Der Mann kam in einer langgezogenen Rechtskurve an der Auffahrt zur B 31 auf die Gegenfahrbahn und prallte seitlich gegen einen entgegenkommenden Auto zusammen. Er wurdein eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 14 000 Euro. Sowohl das Motorrad, als auch der Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.