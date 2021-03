Motorradfahrer nach Unfall verletzt

Eine leicht verletzte Person und Schaden im vierstelligen Bereich sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 14.30 Uhr in der Dornierstraße in Friedrichshafen ereignet hat. Ein ortsunkundiger 64 Jahre alter VW-Fahrer hielt laut Polizei auf der Dornierstraße im Bereich des Bahnhofs Manzell an, um auf die Beschilderung zu blicken. Ein von hinten nahender 63-jähriger Motorradfahrer wollte den Wagen links überholen, wobei es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Der Motorradfahrer stürzte und wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Schaden am Auto auf 2500 Euro beziffert wird, beträgt dieser beim Motorrad etwa 7000 Euro. Der genaue Unfallhergang ist aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten noch nicht abschließend geklärt Der Polizeiposten Immenstaad führt die Ermittlungen.

Wer Zeuge ist oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 07545 / 17 00 zu melden.