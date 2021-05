Motorradfahrer halten sich großteils an Tempolimit

Zahlreiche Motorradfahrer hat es am vergangenen Wochenende bei idealen Wetterbedingungen auf die Straße gezogen. Die Polizei führte landesweit Kontrollen durch und zieht nun laut Pressemitteilung eine positive Bilanz. Das Polizeipräsidium Ravensburg kontrollierte insgesamt nahezu 350 Motorradfahrer. Dabei wurden etwa 50 Verstöße festgestellt.

In nahezu allen dieser Fälle hatten die Polizisten kleinere oder größere technische Mängel zu beanstanden, die jedoch nur selten zur Untersagung der Weiterfahrt führten, sondern einen Mängelbericht und eine Vorstellung beim TÜV zur Folge hatten. Bei einigen Zweirädern endete jedoch trotzdem die Fahrt, da die Maschinen aufgrund gravierender Mängel oder Umbauten nicht mehr verkehrssicher waren, heißt es im Polizeibericht weiter. Ein Fahrer, bei dem der Verdacht einer Drogenbeeinflussung bestand, musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Für ihn endete die Fahrt an Ort und Stelle. Positiv fiel auf, dass kaum Geschwindigkeitsverstöße festgestellt wurden. Bei mehreren Kontrollstellen war auch das Referat Prävention des Polizeipräsidiums vertreten. So konnten sich Motorradfahrer ausgiebig über sicheres und vorbildliches Verhalten auf der Straße mit der Polizei austauschen.