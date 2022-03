Ein 20-jähriger Motorradfahrer hat am Dienstag gegen 7.45 Uhr in der Häfler Paulinenstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Stadtauswärts unterwegs erkannte er laut Polizeibericht zu spät, dass der vorausfahrende VW-Fahrer sein Auto auf Höhe der Aistegstraße abbremsen musste, und fuhr diesem auf. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro, verletzt wurde niemand.