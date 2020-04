Motorradfahrer aus dem Bodenseekreis tödlich verunglückt

Ein Motorradfahrer aus dem Bodenseekreis ist am Samstagnachmittag tödlich verunglückt. Der 59-Jährige befuhr mit seinem BMW-Motorrad die B 466 von Mühlhausen her kommend in Richtung Gosbach. Das teilt das Polizeipräsidium in Ulm am Sonntag in einem Pressebericht mit.

Im Bereich der dortigen Autobahnunterführung kam er gegen 16.30 Uhr mit relativ niedriger Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab.

Er fuhr mit seinem Motorrad eine Böschung hoch. Dort überschlug sich die BMW einmal, der 59-Jährige bleib regungslos liegen. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahme durch hinzueilende Verkehrsteilnehmer und im Anschluss durch den Rettungsdienst konnte der Mann nicht mehr gerettet werden. Er verstarb noch an der Unglücksstelle.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen der Polizei ist der Unfall und der plötzliche Tod mit einer Vorerkrankung des BMW-Fahrers zu erklären.

Die Bundesstraße B 466 war zwischen Mühlhausen und Gosbach rund anderthalb Stunden wegen des Einsatzes von Rettungsdienst und Polizei vollständig gesperrt.