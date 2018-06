Großvitrinen, Kabinette, aufgehübschte Luftschiffmodelle, die große Frankfurter Luftschiffhalle und eine Chronologie des Luftschiffbaus von den ersten Ballonexperimenten bis zu den Luftschiffspinnereien des 20. Jahrhunderts – das sind die Umrisse der Neukonzeption der Bahnsteighalle und des östlichen Brückenbauwerks, mit der das Zeppelin Museum seinen Umbau fortsetzt. Die Besucher können zum Teil die Umgestaltung live miterleben, denn sie geht bei normalem Betrieb von statten. Bis Juni soll dann alles fertig sein.

Fünf Interessenten haben am Freitag aus erster Hand erfahren, wie das „neue“ Museum Zeppelin-Geschichte präsentieren will. „Anschaulich, erlebbar, begreifbar, interessant für Kenner wie für Laien“, waren Stichworte, anhand derer Friederica Ihling die Umgestaltung erläuterte. Seit der Eröffnung 1996 habe der Zahn der Zeit auch am Museum genagt und Abnutzungserscheinungen hinterlassen.

Der Rückbau im ersten Obergeschoss hat bereits begonnen. Einige Exponate sind in einem Schaudepot in der Zeppelinhalle gelagert und können am Boden liegend, wie die riesige Luftschraube des LZ 129, oder in Regalen stehend, wie die Reihe der Zeppelin-Modelle, bestaunt werden. Sie werden nach dem Umbau wieder in das erste Obergeschoss wandern, um dort die Zeppelin-Geschichte zu neuem Leben zu erwecken. Träger, Motorgondel, Motoren und andere Exponate kommen hinter Glas. Das sei zwar aufwendig, aber notwendig. „Stellen Sie sich vor, nur jeder fünfte von jährlich 250 000 Besuchern fasst die Teile an“, erklärte Ihling. Außerdem erwarten die Ausstellungsmacher, dass die Exponate dann auch besser vor Staub und anderen Umwelteinflüssen geschützt sind.

Inhaltlich haben sie darauf geachtet, einen chronologischen roten Faden zu legen. Ob Zeppelin-Kenner oder Fahrradtourist, der bei Regen schnell mal einen Museumsbesuch einschiebt, soll auf seine Kosten kommen. „Wir versuchen, die Zeppelin-Geschichte unter ganz verschiedenen Aspekten zu zeigen“, sagt Ihling. Die Technik, die sich damals stürmisch entwickelt hat ebenso, wie die Menschen, die sie erfanden und anwandten. Das alles im zeitlichen Kontext, wobei Industrialisierung, Krieg, politische und gesellschaftliche Umbrüche eine Rolle spielen. An Themen mangelte es jedenfalls nicht. Die Schwierigkeit sei gewesen, eine Auswahl zu treffen.

Man darf also gespannt sein. Ganz neue Exponate gibt es freilich nur wenige. Das Modell der Frankfurter Luftschiffhalle wird erstmals zu sehen sein, und zwar im Maßstab 66 zwei Drittel wie alle Luftschiffmodelle im Museum. Das werde sehr interessante Aspekte zeigen. Die große Motorgondel wird in den kommenden Monaten restauriert, bevor sie in ihren Schneewittchensarg kommt. Für das fünfköpfige Team um den Zeppelin-Abteilungschef Jürgern Bleibler sei die Umgestaltung ein Kraftakt, sagte Friederica Ihling.