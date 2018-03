Mord an Widerstandskämpfer: „Ihr Ehemann hat der Gerechtigkeit Genüge geleistet“

„Heute hat Ihr Ehemann der Gerechtigkeit Genüge geleistet.“ Worte, die wie blanker Hohn klingen – angesichts ihrer existentiellen Tragweite. Man kann heute nur noch erahnen, wie sich Johanna Endraß gefühlt haben mag, als sie dieses Telegramm am 23. Februar 1940 in Händen hielt. Am gleichen Tag war ihr Ehemann Fridolin in Berlin-Plötzensee mit dem Fallbeil hingerichtet worden.

Vor genau 125 Jahren – am 5. März 1893 – wurde der Häfler Widerstandskämpfer, geboren. Zuletzt wohnte er im Haus in der Ernst-Lehmann-Straße 4. Nach ihm ist auch der wenige Meter entfernte Platz an der Ernst-Lehmann-Straße/Hofener Straße benannt, der vor 20 Jahren eingeweiht wurde.

Der Lebens- und Leidensweg von Fridolin Endraß war in der Nachkriegszeit auch in seiner Heimatstadt weitgehend unbekannt. Licht ins Dunkel brachte Gerhard Raichle, Geschichtslehrer am Karl-Maybach-Gymnasium und langjähriger SPD-Stadtrat. Er machte sich Anfang der 1980er daran, die Geschichte seiner Partei aufzuarbeiten. Eher zufällig stieß er auf Fridolin Endraß, der zwar kein SPD-Mitglied war, aber als Eisenbahngewerkschaftler der Sozialdemokratie durchaus nahegestanden war.

Eine fast idealtypische Vita

Geboren in Mariabrunn. Volksschule, Schlosser-Lehre, Wanderschaft, Militärdienst. Als Soldat im Ersten Weltkrieg mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Verheiratet, ein Kind. „Der Lebenslauf von Endraß umreißt fast idealtypisch die Vita eines damaligen Arbeiters“, schreibt Gerhard Raichle im Band 16 des Jahrbuchs „Leben am See“, das 1999 erschienen ist. Auch die außerberuflichen Aktivitäten seien in für die damalige Zeit geregelten Bahnen verlaufen. Neben seiner Mitgliedschaft in der Gewerkschaft sei Endraß auch Mitglied in verschiedenen Vereinen des sogenannten „Arbeiter-Sport- und Kulturkartells“ gewesen, in der die Arbeiterschaft damals überwiegend ihrer freien Stunden verbracht habe.

Was hatte dieser Mann getan, dass – wie es aus dem Urteil hervorgeht - „allein die Todesstrafe geeignet war, der schweren Schuld und Tat gerecht zu werden“? Fridolin Endraß war vom Karl Molt für eine aktive Teilnahme in der Untergrundarbeit gewonnen worden. Vor dem Verbot der SPD im Jahr 1933 war Molt stellvertretender Bezirksleiter der Eisenbahnergewerkschaft in Stuttgart und auch Vorsitzender des „Reichsbanners“, eines politischen Kampfverbandes von SPD und Gewerkschaften, später emigrierte er in die Schweiz. Die konkrete Arbeit von Endraß konzentrierte sich vor allem darauf, aus dem Ausland eingeschmuggelte Flugblätter zu verteilen. Plan war es, die Bevölkerung von der Arbeiterfeindlichkeit des Nationalsozialismus zu überzeugen, Hitlers heuchlerische Friedensbeteuerungen und sein wahres Ziel – den Krieg um jeden Preis – zu entlarven. Der Schweizer Josef Riedlin brachte die Druckschriften bei Kreuzlingen über die Grenze. Riedlin, den Molt als Kurier eingesetzt hatte, kam per Fahrrad und versteckte die Schriften in seinen Reifen.

In der Anklageschrift aus dem Jahr 1939, die Gerhard Raichle 1982 als Kopie beim Institut für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der SED für 50 Mark erstanden hat, liest sich die Tätigkeit des Widerstandskämpfers so: „Endraß hat die Verbindung zu anderen Genossen in Friedrichshafen, Ulm, Bad Münster, Aulendorf und Kemnat bei Stuttgart aufgenommen, diese Genossen zur illegalen Mitarbeit geworben und mit den von Riedlin überbrachten Druckschriften überliefert. Er hat an mehreren Funktionärsbesprechungen in der Schweiz teilgenommen, die der Weiterführung der illegalen Gewerkschaftsarbeit in Deutschland gedient haben, und im Übrigen die von Molt erteilten Aufträge nach bestem Können ausgeführt.“ Endraß habe sich der „inneren Tatseite des Landesverrats“ schuldig gemacht, weil dem „von einem unbändigen Hass gegen die nationalsozialistische Staatsführung beseelten Angeklagten jedes Mittel recht war, den von ihm verfolgten hochverräterischen Zielen unter allen Umständen zum Siege zu verhelfen“, wie aus der Anklageschrift weiter hervorgeht.

„Als Endraß am 21.Juli 1938 verhaftet wurde, hatte er keine Chance“, sagt Gerhard Raichle. Denn schon bald nach Beginn seiner Untergrundtätigkeit habe die Gestapo einen ehemals kommunistischen Stadtrat aus Friedrichshafen als Spitzel in seine Gruppe eingeschleust. Als „abschreckende Maßnahme“ sei das Todesurteil gegen Endraß an allen Litfaßsäulen Friedrichshafens mit schwarzer Schrift auf rotem Grund der Bevölkerung mitgeteilt worden.

Hintergrund: Von Nachbarn geschnitten

Der Geschichtslehrer Gerhard Raichle wohnt selbst in der Ernst-Lehmann-Straße. Zum Fridolin-Endraß-Platz sind es ein paar Schritte.

Auch zum Haus mit der Nummer 4, in dem Fridolin Endraß zuletzt wohnte. Dort ist heute eine Gedenkplatte angebracht: „Hier wohnte der Widerstandskämpfer Fridolin Endraß – geboren am 5. März 1893 in Mariabrunn. Er arbeitete und wirkte in Friedrichshafen als Eisenbahner und Gewerkschafter. Fridolin Endraß baute am 1937 unter süddeutschen Eisenbahnern eine Widerstandsgruppe gegen das nationalsozialistische Unrechtsregime auf. Er wurde 1938 von den Nazis verhaftet, 1939 zum Tode verurteilt und am 23. Februar 1940 in Berlin-Plötzensee hingerichtet.“

1981 habe er begonnen, sich intensiv mit der Geschichte von Fridolin Endraß zu beschäftigen, erzählt der 73-Jährige frühere Geschichtslehrer Georg Raichle. Erste Recherchen hätten ihn ins Stuttgarter Archiv geführt. Helene Dach, die ebenfalls in der Ernst-Lehmann-Straße gewohnt habe, sei für ihn eine wertvolle Zeitzeugenquelle gewesen, so Raichle. Auch in ihrem Briefkasten seien damals Flugblätter gelandet. Helene Dach habe davon berichtet, dass der Endraß’sche Widerstand von Mitbürgerinnen und Mitbürgern allerdings nicht geschätzt worden sei. Man habe die in den Briefkasten gesteckten schriftlichen Mitteilungen niemand zu Gesicht kommen lassen dürfen und sie sofort vernichten müssen, um nicht selbst in Gefahr zu geraten. „Es war glatter Selbstmord und der helle Wahnsinn was Endraß gemacht hat“, habe Helene Dach, die 1994 verstorben ist, immer wieder gesagt. Die Flugblätter seien nicht flächendeckend, sondern vorwiegend bei SPD’lern und Gewerkschaftlern verteilt worden. Auch mit Maria Endraß – der Tochter von Fridolin und Johanna – hat Gerhard Raichle anlässlich seiner geschichtlichen Aufarbeitung gesprochen. Sie habe davon berichtet, dass ihre Mutter und sie „geschnitten“ worden seien. Man habe etwa die Straßenseite gewechselt und sie nicht mehr gegrüßt, vor allem nachdem der Vater verurteilt und der Öffentlichkeit als Verbrecher präsentiert worden war. Maria war zu dieser Zeit etwa 15 Jahre alt.

Außer der gewerkschaftlich orientierten Widerstandsgruppe um Fridolin Endraß gab es in Friedrichshafen auch den kommunistischen Widerstand um Liselotte „Lilo“ Herrmann. Ihr gehörten die Dornier Arbeiter Artur Göritz, Stefan Lovász und der aus dem Ortsteil St. Georgen gebürtige Josef Steidle an. Alle vier wurden am 20. Juni 1938 hingerichtet – ebenfalls im berüchtigten Zuchthaus Berlin Plötzensee.

Hintergrund: Auslegung der Erinnerungskultur

Zwischen der Aufarbeitung des Schicksals von Fridolin Endraß und der öffentlichen Würdigung seiner Person sollte einige Zeit verstreichen. Ein erster Anlauf der Häfler SPD scheiterte an der Mehrheit im Gemeinderat. Das Haus in der Katharinenstraße, in dem heute das Stadtarchiv untergebracht ist, wurde stattdessen nach dem früheren OB Max Grünbeck genannt. Nicht zum Zuge kam auch der Vorschlag, ein Pflegeheim und den Vorplatz des neugebauten Franziskus-Zentrums nach Fridolin Endraß zu benennen.

Eine ideale Gelegenheit ergab sich dann anlässlich der Sanierung der Nordstadt. Mit Umgestaltungen im Bereich der Ernst-Lehmann-Straße und Hofener Straße entstand 1998 ein verkehrsberuhigter Bereich. Am 15. Mai 1995 hatte der Gemeinderat beschlossen, den Platz im Kreuzungsbereich „Fridolin-Endraß-Platz“ zu nennen, „um an eine herausragende Person des örtlichen Widerstands gegen das nationalsozialistische Unrechts-Regime zu erinnern“.

Schwieriger gestaltete sich die Entscheidung zur künstlerischen Ausarbeitung des Platzes und zur Errichtung eines Mahnmals. Unter vier Künstler-Entwürfen entschied sich der Gemeinderat mit seiner Mehrheit aus CDU und Freien Wählern für die Figurenkomposition aus zum Teil farbig glasiertem Backstein des seit Anfang der 1990er in Überlingen lebenden Professors Klaus Schultze. „Material, Formgebung sowie inhaltliche Aussage des zeitungslesenden Mannes und der beiden sich unterhaltenden Frauen, die jeweils keinerlei Notiz von dem gefesselten Folteropfer nehmen, stießen bei der SPD wie auch bei den Grünen auf massive Ablehnung“, schreibt Kunsthistorikerin Babette Caesar im Jahrbuch „Leben am See“. Stärkstes Gegenargument sei gewesen, die Arbeit Schultzes werde dem Thema aufgrund der übertriebenen Wuchtigkeit nicht gerecht.

Von einem Gezänke der Parteien um die Erinnerungskultur in Bezug auf Fridolin Endraß kann heute keine Rede mehr sein. Insbesondere das parteiübergreifende Bündnis „Für Toleranz und Demokratie – gegen Extremismus“ hat sich dazu verpflichtet, das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus wachzuhalten. Seit 2001 wird jeweils am 27. Januar – dem Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Ausschwitz – zu einer Gedenkfeier auf dem Fridolin-Endraß-Platz eingeladen. Als Mahnung an die nachkommenden Generationen ist auf einer Bodenplatte des Mahnmals eine Inschrift aufgebracht: „Den Opfern des Nationalsozialismus, Einheimischen und Fremden aus vielen Ländern Europas. Ihr Leid verpflichtet uns zu Wachsamkeit für Menschenrechte und Menschenwürde.“