Mopedfahrer nach mutmaßlichem Autorennen schwer verletzt

Der 18-jährige Fahrer eines Peugeot und der 21-jähriger Fahrer eines BMW sind am Samstag kurz vor Mitternacht mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Mühlöschstraße in Richtung Ailinger Straße unterwegs gewesen und haben dabei auch die Gegenfahrbahn genutzt.

Auf Höhe der Einmündung in die Beethovenstraße kam es zur Kollision mit einem ordnungsgemäß abbiegenden Mopedfahrers. Beide Autos erfassten den 51-Jährigen. Dieser wurde dadurch auf den Gehweg geschleudert und schwer verletzt. Er musste zur intensivmedizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

War es ein illegales Rennen?

„Ob es sich bei dem Sachverhalt möglicherweise um ein illegales Rennen gehandelt haben könnte, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen“, sagte ein Polizeisprecher auf dpa-Anfrage.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahme der Autos und Führerscheine an. Zur Unfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen.