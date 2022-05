Moosemania rocken im Atrium

Der Kulturverein Caserne präsentiert am Samstag, 28. Mai, um 20 Uhr im Theater Atrium die Rockband Moosemania. Die Rockband wurde 2019 in Deutschland von Gitarrist, Sänger und Komponist Martin „Moose“ Richter gegründet. Die Songs sind witzig, ironisch, gut überlegt und dürfen auch mal komplexer sein, heißt es in einer Vorschau. Außerdem: „Die markante Stimme von Martin Richter und seine virtuos kantigen Gitarrenriffs prägen den Sound der Band. Für die tricky Grooves sorgt Matthias Wagner an den Drums und das satte Fundament liefert Bassmann Mathias Ketterer. Die drei erfahrenen Musiker navigieren gekonnt und leidenschaftlich durch die Moosemania-Songs, und sind auf der Bühne immer für spontane Überraschungen zu haben.“ Live wird die gerade erst (beim Label 36music) erschienene EP „Paranoia“ präsentiert, aber noch viele andere Songs aus der Feder von „Moose“. Karten sind zu reservieren unter: www.kulturhaus-caserne.de/ und kosten zwölf Euro. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Foto: Veranstalter