Das Kulturhaus Caserne und der Club Metropol in Friedrichshafen veranstalten am Samstag, 7. September, das erste Sunlight-Festival. Dabei werden neben Künstlern wie Klopfgesiter oder Mausio als Headliner die Jungs von Moonbootica auf der Bühne stehen.

Das Late-Summer-Open-Air findet in der alten Kaserne und dem Club Metropol statt. Mit Super-Helden der elektronischen Musikszene tanzen die Besucher in den Sonnenuntergang, heißt es in einer Ankündigung. Auf dem Sunlight-Open-Air-Floor spielen als Hauptact Moonbootica – also DJs KoweSix und Tobitob. Ihr Style verbindet Techno, House und Electro mit leichten Hip-Hop-Einflüssen.

Mit Solvane tritt dann ein Lokal-Hero auf den Floor: denn David aus dem Allgäu hat den Sprung nach Berlin geschafft. Als DJ will er das Publikum für melodiösen Techno begeistern.

Mausio hingegen bietet Musik, die „Future Techno“ genannt wird, heißt es in einer Vorschau. Der junge Musiker war auch schon auf dem Ikarus-Festival in Memmingen am Start und will nun die Sunlight-Festival-Stage rocken.

Mit Klopfgeister kommt ein legendärer Psy-Act aus Hamburg nach Friedrichshafen, blicken die Veranstalter voraus. Seine internationale Live-Erfahrung fließt in seine progressive Klangexperience mit ein, heißt es.

Zudem werden auch Black Lotus, Monkeycirkus, Stadtgeflüster, LakeRave und weitere Electro Beats Gruppen auf dem Sunlight-Festival feiern. Übrigens: Das Festival findet bei jedem Wetter statt, heißt es.