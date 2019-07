Während des Seehasenfestes ticken die Uhren in Friedrichshafen anders. Die Stadt ist im Ausnahmezustand, die Kinder fiebern der Ankunft des Seehas’ entgegen und die Organisatoren sowie Mitstreiter haben alle Hände voll zu tun, damit das Fest rundum gelingt. Die Theateraufführungen im Graf-Zeppelin-Haus sind fest in Schüler- und Lehrerhänden – und das ist auch gut so. Die 250 Schüler der Graf-Soden-Gemeinschaftsschule (GSG) bilden mit ihrem Seehasen-Musical keine Ausnahme. Sie zeigen am Donnerstag, 11. Juli, die Premiere von „Momo“ nach dem Roman von Michael Ende. Es geht um verlorene und auch gewonnene Zeit, ein Thema, „das aktueller ist denn je“, sagt Lehrer und Gesamtleiter des Musicals, Oliver Dentler.

Als Michael Ende Anfang der 70er-Jahre zur Feder griff, um die Geschichte von „Momo“ aufs Papier zu bringen, hatte der Autor wohl eher die Stunden vor dem Fernseher im Visier, die damals kostbare Zeit mit anderen Menschen raubten. Heute heißen die Zeitfresser Handy und Smartphone. Der aktuelle Inhalt sei aber nicht der einzige Grund, weshalb sich Oliver Dentler vor zwei Jahren für das Stück entschieden hat. „Wir wollten möglichst vielen Schülern die Gelegenheit geben, sich hier einzubringen“, erklärt er. Es sollte also ein Bühnenstück sein, das neben vielen Rollen auch noch die Gelegenheit bietet, die Stärken der Schüler hervorzuheben.

Schauspiel, Tanz, Sologesang und Akrobatik erwarten die Zuschauer in fantasievoll umgesetzten Szenen, bei denen die Protagonistin Momo mit ihren Freunden wertvolle Zeit verbringt. Es wird gespielt, es wird gelacht und geredet. Momo hört zu, hat tolle Ideen und wird von jedermann geliebt. Bis zu dem Zeitpunkt, als die grauen Herren auftauchen. Deren Szenen bilden einen gelungenen Kontrast zum sonst so bunten Bühnenspektakel. Alles erscheint grau in grau. Ihr einziger Lebenszweck ist es, den Menschen Zeit zu stehlen. Wertvolle Zeit versteht sich, die sie sonst mit Freunden, Familie und Kindern verbringen. Aus Freunden, die ansonsten miteinander sprechen, werden Workaholics. Und wer im Alltag gestresst ist, verliert oft den Blick für das Wesentliche im Leben. Letztendlich ist es Momo, die es mithilfe der Schildkröte Cassiopeia und Meister Hora schafft, ihren Freunden das ganz normale Leben zurückzubringen. Und das zur rechten Zeit.

Manche Passagen hat Dentler umgeschrieben und ein wenig Lokalkolorit einfließen lassen. Oberbürgermeister Andreas Brand spielt beispielsweise eine Rolle, auch wenn er während der Aufführungen nicht persönlich auf der Bühne stehen wird. Ihm wollen die Zeitdiebe ans Leder, ahnden, dass er ein Sportbad hat bauen lassen, in dem die Menschen, statt wild durch die Zeit zu hetzen, ihre Freizeit genießen.

Die variable Bühne wurde von Lehrern der GSG gebaut, die schmissigen Melodien hat Markus A. Stützenbacher aus der Fachschaft Musik komponiert. Die Schüler- und Lehrerband ist mit dabei, der Schulchor der Jahrgangsstufe fünf und natürlich die Schüler hinter, vor und auf der Bühne, die seit einem Jahr intensiv jede Woche geprobt haben.

Hinzu kamen noch vier Projektwochen zum Thema und intensives Üben in der Sporthalle der GSG – gemeinsam mit Chor und den Bands. Die Gesamtleitung hat Oliver Dentler, im normalen Leben Deutsch- und Religionslehrer an der GSG. Michael Clauss, Spanisch- und Französischlehrer an der Schule, unterstützt ihn dabei.

Beide sind sich einig, dass die Schüler von dem Projekt profitieren, dass viele gelernt hätten, sich darzustellen und alle Beteiligten an einem Strang ziehen. „Aber auch wir Lehrer profitieren von dieser gemeinsamen Arbeit“, sagen beide.