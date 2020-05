Molke-Mitarbeiter haben Getränke für die Armenspeisung gespendet. Denn das Jugendcafé im Jugendzentrum Molke ist geschlossen und das Getränkedepot voll, teilt die Pressestelle der Stadtverwaltung mit.

Jeden Tag von 12 Uhr bis 13 Uhr verteilen Mitarbeiter der Herberge, des Stadtdiakonats und die Streetworker des Vereins Arkade an hilfsbedürftige Menschen aus Friedrichshafen auf dem Platz vor der Kirche St. Petrus Canisius eine warme Mahlzeit. Dazu verteilen die ehrenamtlichen Helfer der Teestube dreimal in der Woche Kaffee und Kuchen. Täglich kommen rund 50 Menschen auf den Platz vor der St. Canisius-Kirche.

Pünktlich nach dem Mittagsläuten um 12 Uhr beginnt die Verteilung. Die Menschen warten im vorgeschriebenen Sicherheitsabstand, bis die Verteilung beginnt. Seit Beginn der Corona-Pandemie werden in den Unterkünften für Wohnungslose keine Mahlzeiten mehr ausgegeben und die Aufenthaltsräume sind geschlossen. Und auch die Teestube ist wegen der Corona-Pandemie geschlossen.

Um den Menschen zu helfen, hatte Daniel Schweizer, pädagogischer Mitarbeiter in der Molke, die Idee, die Getränke zu spenden. Gemeinsam mit Christoph Arnold überlegte er, wem sie sie geben könnten, um sie nicht zu einem späteren Zeitpunkt vernichten zu müssen, weil das Haltbarkeitsdatum in der Zwischenzeit abgelaufen ist, heißt es in der Pressemitteilung. Am Mittwoch verteilten sie deshalb etwa zehn Kisten alkoholfreier Getränke an die Hilfsbedürftigen.