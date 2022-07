Mofa-Fahrer kollidiert mit Lkw

Ein 82-jähriger Mofa-Fahrer ist am Dienstag gegen 9.30 Uhr im Kreisverkehr der Äußeren Ailinger Straße mit einem Sattelauflieger kollidiert. Er wurde laut Polizeibericht schwer verletzt.

Der 44-jährige Fahrer des Lastwagens fuhr vom Graf-von-Soden-Platz in den Kreisverkehr ein, übersah den stadtauswärts fahrenden Mofa-Fahrer und nahm ihm die Vorfahrt. Dem 82-Jährigen gelang es nicht mehr, rechtzeitig auszuweichen. Er prallte in der Folge gegen den Auflieger. Dabei zog sich der Mann eine Fraktur am Arm zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Der Sachschaden fällt mit wenigen Hundert Euro gering aus, heißt es im Polizeibericht. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, bei denen auch die Feuerwehr vor Ort war, musste die Straße bis etwa 11.30 Uhr zeitweise voll gesperrt werden.