Moderner Turnsport in all seinen Facetten

Den Ailinger Turnern braucht es auch nach 100-jähriger Geschichte vor der Zukunft nicht bange zu sein. Diesen Eindruck vermittelte die Jubiläumsgala in der gut besuchten Rotachhalle. Die Zuschauer waren von der gelungenen Mischung aus Show, Tanz, Turnen und Akrobatik begeistert.

Dass die Turnabteilung der TSG Ailingen aber nicht nur durch sportliche Leistungen punkten kann, sondern seit jeher auch zum festen Bestandteil des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens in Ailingen gehört, darin waren sich alle Grußredner einig. „Zusammenhalt“ und „Verlässlichkeit“ bescheinigte Ortsvorsteher Georg Schellinger den rund 380 Turnern und vor allem auch den zahlreichen ehrenamtlichen Kräften. Bürgermeister Andreas Köster überbrachte nicht nur die Glückwünsche der Stadt, sondern auch einen Scheck in Höhe von 2500 Euro, der für die Vereinsarbeit sicher eine gute Verwendung finden wird.

Viel Aktion, wenig Gerede

Keine ermüdend langen Redebeiträge und dafür mehr Zeit für die Darbietungen auf der Bühne - auch das trug zu einem erfrischend kurzweiligen Abend, der von Raimund Drießen moderiert wurde, bei. Gleich zu Beginn ließ Captain Jack Sparrow grüßen, als die Frauengruppe der TSG und des Ski-Club Meckenbeuren das mitgehende Publikum mit einer feurigen Trommelshow in die Karibik entführte.

Dass modernes Fitnesstraining riesigen Spaß machen und auch dem Stressabbau dienen kann, auch das konnte man allen Beteiligten anmerken. Dann war „Showtime“: Wenn man sein Gerät beherrscht, dann kann sogar auf dem beängstigend schmalen Schwebebalken genügend Platz für turnerische Glanzpunkte sein, wie die Mädels der TSG-Leitungsgruppe mit ihrer gelungenen Einstudierung eindrücklich bewiesen. Turnen als Ausdruck purer Lebensfreude – diese Botschaft vermittelten die männlichen und weiblichen Leistungsturner mit ihrer leidenschaftlichen Performance unter dem Motto „Afrika.“ Kraftvoll und doch mit schierer Leichtigkeit agierten Patrick und Valentin vom TV Uhlingen. Sie wurden ihren Namen „Power Duo“ mit ihrer Zweipersonenakrobatik mehr als gerecht. Dann wieder der Wechsel vom Leistungssport in den Breitensport. Stolze 645 Jahre brachten die zehn „Jedermänner“ der TSG auf die Bühne und zeigten, dass man auch im fortgeschrittenen Lebensalter nicht nur mit behäbigen Bodenmatten umgehen, sondern mit Hockeyschlägern sogar einen fast lasziven Hüftschwung beherrschen kann – der tosende Beifall des ganzen Saals war ihnen sicher. Genauso wie den beiden Paaren des Häfler Rock’n Roll-Clubs, die so richtig Lust aufs Boogie-Woogie-Tanzen machten oder der Gymnastikgruppe Klara Schweizer der Turnerschaft Friedrichshafen, die seit fast vier Jahrzehnten turnerische Kontinuität im wahrsten Sinne des Wortes lebt.

100-jährige Zeitreise

Interessant auch der Rückblick in Bildern, der von Gerhard Buck aufbereitet und von Bruno Wilhelm präsentiert wurde. Von der Fahnenweihe im Jahr 1920 bis zu zahlreichen erfolgreichen Wettkämpfern und der aktiven Teilnahme an vielen Deutschen Turnfesten reichte die Palette der historischen Aufnahmen. Ebenfalls auf eine 100-jährige Zeitreise nahmen die TSG Akteure ihr Publikum mit. Waren die strammen Vorturner in den Anfängen weiß gekleidet, so wurde der Turnsport immer lockerer, sogar zweigeschlechtlich und in seinem Auftreten auch zwischenzeitlich ein wenig hippiemäßiger und herrlich bunt.

Irina Mauch und Albina Kreider aus Weingarten mit ihrer professionellen Pole-Dance-Show, den quirligen Hip-Hoppern von Karen’s Dance Studio aus Friedrichshafen und den Mädels des TV Uhingen mit ihrer unvergleichlichen Sportakrobatik-Nummer blieb es schließlich vorbehalten, noch einmal für sportliche Höhepunkte zu sorgen.

Doch Schluss war noch lange nicht. Zu den heißen Rhythmen von „Rent A bänd“ wurde bei der Jubiläumsgala der Ailinger Turner noch lange gefeiert.