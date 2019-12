Modellbahnfreunde zeigen Schätze auf Schienen

Die Modellbahnfreunde Friedrichshafen laden vom 4. bis 6. januar zu einer Modellbahnausstellung in die Olgastraße 32 (hinter dem alten Wasserturm) ein. In ihrem Vereinsheim gibt es laut Pressemitteilung täglich von 10 bis 18 Uhr allerhand zu sehen. Auf der 100 Quadratmeter großen Modelleisenbahnanalage schicken die Hobbyeisenbahner abwechselnd fast 30 verschiedene Züge auf große Fahrt durch die Miniaturlandschaft. 300 Meter misst die Gesamtlänge der Schienen, auch die Teuringertalbahn lebt in einem Nachbau wieder auf. Doch nicht nur Züge gibt’s zu sehen, sondern auch unzählig viele Details lassen sich entdecken und sorgen immer für großes Staunen. Ein Quiz für Groß und Klein motiviert zum genauen Hinschauen. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Außerdem können die kleinen Besucher in der Bastelecke beim Bau eines eigenen Bahnhofs selbst kreativ werden. Der Eintritt kostet für Erwachsene drei Euro, Kinder haben freien Eintritt. Die Modellbahnfreunde gibt es seit 1996, seitdem wird ganzjährig an den beiden Anlagen gebastelt. Neue Mitglieder sind willkommen. Außerdem vermietet der Verein sein Vereinsheim gerne an andere Vereine und Gruppen weiter. Foto: MBF