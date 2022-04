Modegeschäft Hallhuber schließt für immer

„Totalräumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe“ steht seit 7. April unübersehbar in den Schaufenstern des Modegeschäfts „Hallhuber" in der Friedrichstraße 81. Inhaber und Geschäftsführer Martin Huchler, dem auch das „Huchler 1848“ in der Karlstraße 42 gehört, hat sich entschieden, den Standort aufzugeben.

„Mangelnde Kundenfrequenz“, nennt er als Hauptgrund für die Entscheidung. Dabei seien die Corona-bedingten Einbußen, unter denen die gesamte Modebranche zu leiden hat, nicht das Hauptargument gewesen. „Die Fußgängerbrücke hat uns Frequenz gekostet, die Schließung des Schuhhauses Trapp und des Bioladens im Metzquartier ebenfalls“, sagt Martin Huchler auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Sein Fazit: „Die Fläche lässt sich für uns nicht mehr rentabel betreiben“.

Am 30. Juni ist endgültig Schluss

Bereits am 30. April ist letzter Verkaufstag im Hallhuber Store. In den folgenden Wochen nutzt Huchler die Räumlichkeiten für einen Outlet, um Markenartikel aus den Vorsaisons zu verkaufen, bevor er am 30. Juni endgültig den Standort im Erdgeschoss des Orion-Hochhauses verlässt.

Das „Huchler 1848“ im k42 wird ebenso weitergeführt wie die Modegeschäfte des Familienunternehmens am Stammsitz in Tettnang.