Mode mit Seltenheitswert auf dem Kulturufer

Marieluise Hahn entwirft als Modedesignerin ihre Modelle selbst. Hergestellt werden sie in ihrer Berliner Manufaktur, „die Stückzahlen sind begrenzt“. Dabei ist es nicht nur das Modell, auf das sie Wert legt, sondern auch die Qualität der Stoffe. „Ich arbeite mit Webereien in Österreich, Italien, Indien und Südafrika“, sagt sie und verwendet ausschließlich Naturstoffe von hoher Qualität wie Seide, Leinen, Merino, Shetland, Schurwolle und Kashmir. Ihr Label „Luisa Hahn“ ist aus ihrer Zeit in Spanien entstanden. „Ich war drei Jahre dort und habe damals bereits Mode entworfen und gefertigt. Alle nannten mich Luisa und so habe ich den Namen einfach übernommen“, erklärt sie. Auf dem Kulturufer ist sie mit ihrer eleganten Damenmode vertreten. Foto: Lydia Schäfer