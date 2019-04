Mobilität am Bodensee: Wie wir uns in Zukunft bewegen

Für die Zukunft der Mobilität am See gibt es unterschiedliche Szenarien.

Bestenfalls:

Durch geschickte Politik wird der Verkehr im Bodenseekreis bis 2029 sinnvoll kanalisiert. Sowohl private als auch öffentliche Verkehrsmittel werden so eingesetzt, dass der Verkehr in der Region besser fließt und weniger Emissionen verursacht werden. Das gelingt einerseits durch Innovationen. Es sind immer mehr Elektro- und Hybridfahrzeuge unterwegs. Das autonome Fahren hat sich ebenfalls deutlich weiterentwickelt. Die selbstständig fahrenden Autos und Transporter, die mit Ampeln und anderen Verkehrsteilnehmern kommunizieren, tragen zu einem weitaus besseren Verkehrsfluss bei. Andererseits gelingt es, die Rolle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zu stärken. Attraktive Fahrpläne und Angebote der Verkehrsbetriebe bringen immer mehr Menschen dazu, auf Bus und Bahn umzusteigen. Eine Maut wird von der Politik als effektives Instrument eingesetzt, um den privaten Verkehr zu steuern. Die Gebühren, die nach Verbrauch berechnet werden, tragen ebenfalls dazu bei, dass immer mehr Menschen auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Innenstädte und Ortskerne werden verkehrsberuhigt, der ÖPNV und Fahrradfahrer haben Vorfahrt. Das bewirkt, dass auch weitaus weniger Touristen und Messebesucher mit ihren Privatfahrzeugen an den Bodensee reisen und die Region dann mit Bus, Bahn und Schiff erkunden. Der Verkehr fließt auch in Stoßzeiten. Die Menschen kommen stressfrei ans Ziel. (bbb)

Schlechtestenfalls:

Verstopfte Straßen, dicke Luft und gestresste Fahrer: Im Bodenseekreis verschärfen sich die Verkehrsprobleme bis zum Jahr 2029 deutlich. Die Straßen werden immer stärker belastet, vor allem vom Schwerlastverkehr. Massive Probleme gibt es vor allem auf der B31, weil die Fahrer nach der vierspurig ausgebauten Ortsumgehung Friedrichshafen wieder auf die alte Straße kommen, die sich vor Immenstaad zu einer zweispurigen Straße verengt. Bei Überlingen, wo der Ausbau ebenfalls fertig ist, sieht die Situation genau gleich aus. Die Fahrer, die auf der vierspurig ausgebauten Straße schnell unterwegs sind, werden also in beiden Fahrtrichtungen ausgebremst, Hagnau bleibt ein Nadelöhr und erstickt im Verkehr. Die Planungen für den Bau der B31-neu zwischen Immenstaad und Meersburg halten den Klagen vor Gericht nicht stand, sodass die Arbeit wieder von vorne beginnen muss. Auch auf den Schienen geht es nicht richtig vorwärts. Die Region wartet weiterhin auf die Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn. Weil sowohl die Südbahn als auch die Hochrheinbahn inzwischen elektrifiziert sind, müssen die Züge bei Friedrichshafen und Singen ab- und an Dieselloks angekoppelt werden. Die Bodenseeregion ist im wahrsten Sinne des Wortes abgehängt. Technische Innovationen, Stichwort Elektromobilität und autonomes Fahren, setzen sich nicht im gewünschten Maß durch, die Politik wird mehr und mehr handlungsunfähig. Es kommt zum Verkehrskollaps. (bbb)