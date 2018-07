Mobilität als zentrales Thema

Exemplarisches, Kunstvolles, Interaktives. So könnte man den Dreiklang der neuen Ausstellung benennen, die ab Freitag im Zeppelin Museum zu sehen ist: „Wasser Straße Schiene Luft – Mobilität am Bodensee“. Warum das ZeppelinMuseum diesem Thema eine Ausstellung widmet, verrät Dr. Ursula Zeller, die Direktor des Zeppelin Museums: „Weil es in Deutschland keine andere Stadt gibt, die so vom Thema Mobilität geprägt ist wie Friedrichshafen“. In der Tat gingen von der Region viele Impulse für die Weiterentwicklung der weltweiten Mobilität aus, sei es im Flugzeugbau, in der Getriebetechnik oder der Motorenkonstruktion. Wie Ursula Zeller betont, soll die Ausstellung aber nicht nur in die Vergangenheit gerichtet sein, sondern das Publikum auch für aktuelle Fragen sensibilisieren, die Zukunft beleuchten – und vor allem zum Mitmachen anregen.

Welches Gewicht zum Beispiel ein Kubikmeter Helium tragen kann, lässt sich mit einem weißen Ballon ausprobieren, in dessen Korb Gegenstände gelegt werden können. Ein gutes Kilogramm ist es übrigens. Eine Station weiter können experimentierfreudige Besucher zwei rote Porsche-Flitzer nebeneinander eine zweispurige Bahn hinunter sausen lassen. Warum der eine schneller unten ankommt als der andere? Das liegt am Rollwiderstand, der auf einer Spur wegen einer Gummibeschichtung größer ist. Und welche Form ein Stückchen Knetmasse haben muss, damit es im Wasser schwimmt? Auch das kann man herausfinden.

Zu sehen gibt es natürlich auch viele Modelle von Verkehrsmitteln, die in den vergangenen 200 Jahre auf dem Bodensee getuckert, über die Südbahngleise gerattert oder durch die Luft gebrummt sind: Das Salonschiff „Friedrichshafen“, eine klassische Schnellzuglokomotive der Württembergischen Eisenbahn, ein Lego-Zeppelin, der am Eingang unter der Decke schwebt und sofort die Blicke der Besucher auf sich zieht.

Was die Ausstellung „Wasser Straße Schiene Luft – Mobilität am Bodensee“ besonders prickelnd macht: Es haben sich nicht nur Museumspädagogen und Historiker mit dem Thema Mobilität auseinandergesetzt, sondern auch Künstler. „Kritische Interventionen, die uns nachdenken lassen“, verspricht Frank-Thorsten Moll, der Leiter der Abteilung Kunst im Zeppelin Museum. „Die Künstler hinterfragen auf unterschiedliche Art und Weise das Versprechen unserer Kultur der Mobilität und den Anspruch einer uneingeschränkten Beweglichkeit von Menschen, Waren und Ideen.“ Der ehemalige ZF-Stipendiat Georg Keller hat das Modell eines Containerschiffs auf den Boden eines Aquariums gelegt. Der Boden hat ein Loch, von dem ein Rohr nach unten in einen wassergefüllten Eimer führt. Bewegungslos liegt das Schiff da – ein Bild des Scheiterns unserer auf Mobilität angewiesenen globalen Wirtschaft? „Wir betreten ein Stück Neuland mit der Verbindung der verschiedenen Themen“, sagt Museumsdirektorin Dr. Ursula Zeller. „Ich bin sehr gespannt, wie die Ausstellung angenommen wird und welche Reaktionen wir bekommen.“