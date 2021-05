Mobile Tourist-Info mit dem Lastenrad unterwegs

Eine besondere Idee, die sich das Team der Tourist-Information ausgedacht hat: An den beiden Samstagen in den Pfingstferien ist eine Mitarbeiterin mit einem eigens angefertigten Lastenrad in der Innenstadt mit Prospekten, Karten und Infomaterial unterwegs. Die mobile Tourist-Information ist am Samstag, 29. Mai, und am Samstag, 5. Juni, jeweils von 9 bis 13 Uhr am Hafen vor dem Zeppelin Museum zu finden und berät Einheimische und Gäste gerne zu den aktuellen Freizeitmöglichkeiten.