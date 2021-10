Mobile Plug-In Labor macht Station in Friedrichshafen

Das Mobile Plug-In-Labor des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation tourt seit dem 20. September durch Baden-Württemberg. Am 13. und 14. Oktober macht die Tour Station in Friedrichshafen, wo dann auch der Tour-Abschluss gefeiert werden soll mit einem Abendprogramm unter Mitwirkung des Wirtschaftsministeriums, des Präsidenten der IHK Bodensee-Oberschwaben und des Fraunhofer IAO Instituts. Davor macht ein vielfältiges Programm Digitalisierung erlebbar, für Studenten und Auszubildende am 13. Oktober sowie für Unternehmen der gesamten Region am 14. Oktober. Die Teilnahme ist kostenfrei, wie die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH (WFB) mitteilt.

Am 13. Oktober von 15 bis 18.30 Uhr findet der Student-Day statt. Dort haben Studierende und Auszubildende die Möglichkeit, das Mobile Plug-In Labor, die Lernfabrik und das Demonstrationslabor Alfried zu besuchen. Außerdem berichten Nachwuchswissenschaftler der ZU sowie Gründende des Pioneer-Port über ihre Forschungsthemen und unternehmerischen Aktivitäten. Im Anschluss findet die von cyberLAGO e.V. und der ZU ausgerichtete „Fuckup-Night“ im Fallenbrunnen statt, bei der Gründer und Unternehmer von ihren persönlichen Erfahrungen des Scheiterns berichten.

Am 14. Oktober vom 9 Uhr bis 18 Uhr finden Vorträge für Unternehmen statt. Das Vortragsprogramm befasst sich mit den Themen „Digitale Produktion und Fabrik“ sowie „Mobilität der Zukunft“. In Fachvorträgen können sich Besucher über Best-Practice-Beispiele und technologische Entwicklungen informieren. Auch hier besteht die Möglichkeit, das Mobile Plug-In Labor zu besuchen. Es gibt einen Einblick in die Potenziale der künftigen Nutzung von digitalen Zwillingen in der Produktion. Auch die Lernfabrik und das Demonstrationslabor Alfried können besichtigt werden.

Am Abend des 14. Oktobers findet ab 18.30 Uhr die Abschlussveranstaltung der Digitalisierungs-Tour Baden-Württemberg statt. Das Event ermöglicht hochwertiges regionales Networking. Prof. Marc Rüger vom Fraunhofer IAO sowie Christian Lorenz, CODE_n, werden über den Verlauf der Digitalisierungstour Baden-Württemberg berichten. Claus Mayer vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg zeigt Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmen auf. In seiner Keynote geht Martin Buck, Präsident der IHK Bodensee-Oberschwaben, auf die Digitalisierung als Zukunftssicherung ein.