Mo Asumang zu Gast bei Demokratiewerkstatt im GZH

Das Bündnis für Vielfalt lädt für Dienstag, 15. September, zur ersten Demokratiewerkstatt mit Demokratiemesse im Bodenseekreis ein. Beginn ist um 19 Uhr. Zu Gast ist die Fernsehmoderatorin, Schauspielerin, Sängerin und Filmregisseurin Mo Asumang, wie das Bündnis mitteilt. Das Treffen findet im Graf-Zeppelin-Haus statt. Man kann die Veranstaltung aber auch auf Youtube verfolgen.

Eine der größten Bedrohungen der Demokratie ist (gruppenbezogene) Menschenfeindlichkeit, das Erhöhen einer bestimmten „Elite“ über andere Menschen, das Absprechen von Menschenrechten aufgrund bestimmter Eigenschaften und die damit einhergehende Spaltung der Gesellschaft, schreibt das Bündnis in einer Pressemitteilung. Abnlässlich aktueller gesellschaftlicher Tendenzen Das Bündnis für Vielfalt nimmt aktuelle gesellschaftliche Tendenzen zum Anlass der Veranstaltung. Die Idee dazu bestand bereits vor der Corona-Pandemie und wurde nun auf die Gegebenheiten angepasst und zu einer Veranstaltungsreihe aufgeschlüsselt, die mehrheitlich virtuell stattfinden wird.

Insgesamt 50 Menschen aus dem Kreis, die sich in pro-demokratischen Initiativen engagieren, haben an dem Abend die Gelegenheit, Mo Asumang mit Auszügen aus ihrem Film „Die Arier“ und im anschließenden Podiumsgespräch live zu erleben. 20 von den 50 Plätzen sind noch zu vergeben. Wer einen ergattern möchte, kann sich noch bis Donnerstag, 10. September, 20 Uhr, per E-Mail an presse@vielfalt-fn.de verbindlich anmelden. Das Bündnis bittet Interessierte darum, neben ihrem Namen auch die Initiative zu nennen, die sie vertreten.

Wer keinen Platz mehr ergattert, kann trotzdem zuhören und mitreden: Die Veranstaltung wird über den Youtube-Kanal des Vereins Frühlingserwachen, der als Gründungsmitglied des Bündnisses für Vielfalt als Träger der Veranstaltung fungiert, live gestreamt werden.

Die Demokratiemesse, die eigentlich am selben Tag außerdem stattfinden sollte, wird aufgrund der derzeitig geringen Resonanz wegen der Ferienzeit auf den 3. Oktober, 16 Uhr verlegt, und wie geplant virtuell stattfinden. Wer als Vertreter einer prodemokratischen Initiative, Gruppierung oder Organisation mitmachen möchte, kann sich ebenfalls per E-Mail anmelden.

Parallel zur virtuellen Messe findet ein „virtueller Think Tank“ statt, in dem an konkreten Projektideen für den Bodenseekreis getüftelt wird und bestehende Ideen weitergesponnen werden können, heißt es weiter. Die virtuelle Veranstaltung soll rund zwei Stunden dauern. Ein bereits konkreter geplantes Projekt nennt sich „wandernde Stühle“. Wer handwerklich begabt ist oder mit fremden Menschen ins Gespräch kommen möchte, ist zum Mitmachen eingeladen.

Alle genannten Demokratiewerkstattprojekte werden vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.