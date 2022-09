Mittagstisch in St. Nikolaus startet wieder

Der wöchentliche Mittagstisch im Gemeindehaus von St. Nikolaus in der Karlstraße 17/1 in Friedrichshafen startet wieder am Mittwoch, 5. Oktober, um 12 Uhr. Eingeladen sind alle Menschen mit geringem Einkommen, die ein leckeres warmes Essen in gemütlicher Atmosphäre mit anderen Gästen schätzen, heißt es in einem Schreiben der Organisatoren.

Der Mittagessen wird von Ehrenamtlichen unter Leitung von Anita Vooren, unterstützt vom Stadtdiakon Martin Rebmann, wöchentlich am Mittwoch von 12 bis 13 Uhr ausgegeben. Gegen einen ermäßigten Beitrag gibt es eine warme Mahlzeit, geliefert von der ZF Gastronomie.