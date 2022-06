Mitsingen, mittanzen, mitfeiern: Voxxclub-Sänger „Bini“ macht Lust aufs Fränkel Open Air

Der Partyabend zum Auftakt des Fränkel Open Airs am Freitag, 1. Juli, beginnt um 18 Uhr mit der Vorband Zeebrass, bevor dann der Voxxclub bis 21 Uhr für Stimmung sorgt. Einlass ist ab 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden für die Aktion „Häfler helfen“ gebeten. An diese Gemeinschaftsaktion, mit der die „Schwäbische Zeitung“ sowie die katholische und evangelische Kirche Menschen in Notlagen unterstützen, geht auch der Erlös eines White Dinner am Samstag, 2. Juli.

Weitere Infos zum Gesamtprogramm des Fränkel Open Air sowie Tickets für das White Dinner gibt’s auf www.fraenkel-fn.de