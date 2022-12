Mitreißendes Konzert des Harmonika Orchesters Fischbach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem Konzert feierte das Harmonika Orchester Fischbach (HOF) am 19. November in der Festhalle in Fischbach sein 70jähriges Bestehen. Unterstützt wurde es dabei vom Hand-Harmonika Club Deilingen-Delkhofen (HHC-Deilingen). Das Programm beider Orchester war überwältigend und anspruchsvoll.

Den ersten Teil des Konzertes bestritt das Harmonika Orchester Fischbach unter der Leitung von Winfried Gipser. Er hatte ein anspruchsvolles Programm zusammengestellt und mit dem Orchester in vielen Proben einstudiert.

Begonnen wurde mit den konzertanten Stücken „Concerto d’Amore“ und „La Storia“ des Komponisten Jacob de Haan. Nach dem flott präsentierten „Concerto“ des bekannten italienischen Orchesters Rondò Veneziano folgte ein Ausflug in die Popmusik. Hier begeisterte das Orchester mit einem Medley mit Stücken des US-amerikanischen Sängers Ray Charles und mit dem Queen-Hit „Don’t Stop Me Now“. Zum Abschluss des ersten Konzertteils spielte das Orchester zwei Originalkompositionen für Akkordeonorchester, den Tango „Choco Flanel“ von Lydie Auvray und den „Samba Negra“ von Ernst-Thilo Kalke. Langanhaltender Applaus begleitete das Orchester in die Pause.

Nach einer kurzen Umbaupause präsentierte das Erste Orchester des HHC-Deilingen Akkordeonmusik auf höchstem Niveau. Das Orchester unter der Leitung von Thomas Mocker spielte die „Rhapsodia Andalusia“, ein Musikstück mit Spanischen Impressionen. Nach Blue Rondo a la Turk, einem Jazz-Standard von Dave Brubeck, folgten zwei argentinische Tangos. Mit „Phantom der Oper“ und einem Medley mit Titeln von Bon Jovi endete unter tosendem Applaus der Konzertabend.

Das Publikum forderte natürlich Zugaben. Als erste Zugabe spielte der HHC den „Böhmischen Traum“. Danach spielten beide Orchester noch gemeinsam „Amazing Grace“ dirigiert von Winfried Gipser und den „Fliegermarsch“ dirigiert von Thomas Mocker.

Nach dem Konzert konnten rundum nur zufriedene Gesichter gesehen werden. Beim Publikum, weil es einen außergewöhnlichen Musikabend genießen durfte, und bei den Dirigenten und Spielern weil sie auf ein gelungenes Konzert zurückblicken konnten.

Im Anschluss verabschiedete das HOF die Spieler aus Deilingen bei einem gemütlichen Ausklang im Proberaum des Orchesters. Beide Vereine hoffen, dass ein baldiger Gegenbesuch in Deilingen die neue Freundschaft festigen wird.