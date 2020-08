„Mitmachen Ehrensache“: Spenden für guten Zweck

Im Rahmen der Aktion „Mitmachen Ehrensache“ haben Ende Juli weitere symbolische Scheckübergaben stattgefunden.

So haben die Siebtklässler der Sommertalschule in Meersburg 720 Euro erarbeitet und die Hieroniemuß’ Doctor-Clowns als Spendenempfänger ausgewählt. „Die Doctor-Clowns besuchen Kinder im Krankenhaus und helfen mit guter Laune und Humor beim Gesundwerden. Diesen guten Zweck unterstützen wir sehr gerne“, erklärt Annette Bauhofer, Lehrerin und Ansprechpartnerin für „Mitmachen Ehrensache“ an der Sommertalschule. Reinhard Böhm von den Hieronimuß’ Doctor-Clowns beschreibt, wofür die Spendengelder eingesetzt werden: „Einmal pro Woche besuchen unsere erfahrenen Doctor-Clowns das Klinikum in Friedrichshafen neben Kempten, Memmingen und Ulm. Sie setzen dabei Luftballons, Seifenblasen und andere Materialien ein, um die Kinder und die anwesenden Erwachsenen zum Lachen zu bringen. Die Spendengelder, die wir erhalten, werden für Luftballons, Aufwandentschädigungen, Fortbildungen und Fahrtkostenzuschüsse eingesetzt. Die Spende von „Mitmachen Ehrensache“ wird vollständig den Einsätzen im Klinikum Friedrichshafen zugutekommen. Jeder Spielort hat dafür ein eigenes Spendenkonto“

Auch sechs Schüler der Sonnenbergschule in Salem Buggensegel haben beim Aktionstag mitgemacht. Sie spendeten ihren erarbeiteten Lohn in Höhe von 110 Euro an den ambulanten Kinderhospizdienst Amalie. Annette Malhotra, Lehrerin an der Sonnenbergschule, schätzt die Erfahrungen, die ihre Schüler durch „Mitmachen Ehrensache“ gemacht haben: „Fünf unserer Jugendlichen haben beim Hofgut Rimpertsweiler gearbeitet, und eine Schülerin war beim Wirtshaus Frohsinn aktiv. Für alle sechs war es eine tolle Erfahrung zu arbeiten und gleichzeitig einen guten Zweck zu unterstützen.“

Die Koordinatorin des ambulanten Kinderhospizdienstes im Bodenseekreis, Sybille Wölfle, erklärt, warum die Hospiz- und Trauerbegleitung für Familien ein wichtiges Angebot ist: „Unsere ehrenamtlichen Paten begleiten Familien, in denen ein Kind oder ein Elternteil lebensverkürzend erkrankt ist, und Kinder, die um einen nahen Angehörigen trauern. Wir sind für die Familien in schweren Zeiten da und versuchen sie so gut es geht zu unterstützen.“

Am Internationalen Tag des Ehrenamts am 5. Dezember 2019 jobbten 193 Jugendliche aus neun Schulen im Bodenseekreis statt zur Schule zu gehen. Die jungen Leute verzichteten spendeten das verdiente Geld an ausgewählte soziale Projekte. 5493,50 Euro sind dabei im Bodenseekreis zusammengekommen. Die Jugendlichen konnten selbst bestimmen, was oder wen sie mit ihrem Einsatz unterstützen wollten. Die Spenden gingen zum Beispiel an die SOS Kinderförderung, Patenkinder in Afrika, die Urmel Kinderkrebshilfe, Namibiakids und der ambulante Kinderhospizdienst Amalie.

Auch dieses Jahr soll der Aktionstag „Mitmachen Ehrensache“ im Bodenseekreis wieder stattfinden. Geplant ist die Aktionswoche vom 30. November bis 7. Dezember.

Das Projekt wird im Bodenseekreis vom Kreisjugendreferat, der Koordinationsstelle Bildungsregion und der Servicestelle für Bürgerschaftliches Engagement koordiniert.