„Mitmachen Ehrensache“: Jugendliche als Botschafter gesucht

Jugendliche aus dem Bodenseekreis können bei einem Workshop am Mittwoch, 23. Oktober, zu Botschaftern für das Projekt „Mitmachen Ehrensache“ werden. Der Landkreis nimmt erstmalig an der landesweiten Aktion teil, die freiwilliges Engagement und Berufsorientierung verbindet. Die Jugendlichen arbeiten um den 5. Dezember herum, dem internationalen Tag des Ehrenamts, einen Tag lang bei Firmen und Institutionen ihrer Wahl. Der Lohn wird dann für gute Zwecke gespendet. Die jungen Leute nehmen aber trotzdem etwas mit nach Hause: neue Eindrucke von der Arbeitswelt und das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben. In einem ganztägigen Workshop werden sie am Mittwoch, 23. Oktober, von 9.30 bis 15.30 Uhr im Jugendhaus Molke darauf vorbereitet. Jugendliche können sich noch bis 18. Oktober beim Aktionsbüro anmelden unter Telefon 07541 / 204 59 96 oder per E-Mail an bodenseekreis@mitmachen-ehrensache.de.