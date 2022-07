Mitgliederversammlung des WYC

Wahlen, Ehrungen und Rechenschaftsberichte waren die wesentlichen Punkte bei der Mitgliederversammlung des Württembergischen Yacht-Clubs (WYC) am Freitag, 1. Juli, in Friedrichshafen. Präsident Oswald Freivogel wurde für weitere drei Jahre an der Spitze des größten Segelvereins in Baden-Württemberg bestätigt.

Mit dem Präsidenten wurde das Gros des Vorstandes wieder gewählt – mit jeweils großen Mehrheiten. Neu im Vorstand sind Rolf Hildebrand als Ressortleiter „Clubeigene Boote“, Yannick Hafner für den Bereich Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Sponsoring sowie Dominic Stahl für den wieder separat besetzten Posten Regatta-Obmann. Das Ressort von Jugendleiterin Jaqueline Egger-Buck wurde um den Bereich „olympische Segeldisziplinen“ erweitert. Zudem wurde sie als Vizepräsidentin gewählt und löste damit Max Rieger ab, der nach sechs Jahren im Vorstand sich wieder mehr um Familie und Beruf kümmern will. Ausgeschieden, nach zwölfjähriger Amtszeit, ist auch Wilfried Wesener. Beide wurden mit der Ehrennadel des WYC in Silber für ihr Engagement geehrt.

Benjamin Oszfolk arbeitet seit zwölf Jahren für den Verein. Zunächst in der Werftmannschaft, die sich um die Instandhaltung der clubeigenen Yachten kümmert, dann seit vielen Jahren als Ausbilder in Theorie und Praxis. Sportkreispräsidentin Eveline Leber zeichnete ihn mit der Ehrennadel in Silber des WLSB aus. Für 25 Jahre Treue zum Verein wurden 16 Mitglieder ausgezeichnet. Seit bereits 50 Jahren gehören Klaus Bogner, Lothar Botzenhart, Uli Cyka, Rupert Diesch, Karsten Engelsmann, Victor Fäßler, Hans Fichter, Frank Göhrum, Rainer Gottwald, Werner Heinzelmann und Barbara Zimmermann zum WYC. 60 Jahren sind Wolfgang Daikeler, Jochen Frik, Frieder Gros, Günther Jungmayr, Karl-Heinz Kaiser, Eckhard Kühnle, Hermann Schwaderer und Ulrich Stadler bereits Mitglied im WYC. Auch der verstorbene Ehrenkommodore, Herzog Carl, wäre seit 60 Jahren Mitglied im WYC gewesen.

Oswald Freivogel oblag es diesmal, die Stiftungspreise der „Herzog-Carl-Stiftung“ an talentierte Jugendliche zu überreichen. Schon vor dem Saisonbeginn hatte der Anfang Juni verstorbene Ehrenkommodore des WYC, Carl Herzog von Württemberg, den Vorschlägen des Stiftungs-Komitees zugestimmt. Die diesjährigen Preisträger sind Lukas Goyarzu, Finn Meichle und Sophie Schneider sowie Jonne Heimann und Jan Vöster. Alle fünf erzielten in der vergangenen Saison Erfolge, nicht nur in Jugendmeisterschaften.

Jugendsprecherin Lena Deike stellte den für dieses Jahr gewählten Jugendrat vor. Ihre Stellvertreterin ist Anne-Maria Bachschmid. Julian Lange führt weiterhin die Kasse. Neu im Jugendrat sind Augustin Mayer als Schriftführer sowie Lowell Arnold, Lukas Goyarzu und Finn Meichle als Beisitzer.

64 neue Mitglieder, davon 30 Jugendliche, verzeichnete der WYC zum Jahresbeginn 2022. Damit ist der Verein 1207 Mitglieder stark. Etwa 20 Prozent davon sind Jugendliche, Azubis oder Studierende. „Offenbar fühlt sich die Jugend auch bei uns wohl“, sieht Präsident Freivogel hier keine Nachwuchsprobleme. Beim Blick auf die olympischen Ambitionen einiger Nachwuchssegler raffte er die Zeit zusammen: „Paris/Marseille ist quasi morgen!“

Ein erfolgreicher Club müsse immer wieder über seine Infrastruktur und Organisation nachdenken. „Wir haben das ‚Olympia-Team WYC‘ ins Leben gerufen“, so Freivogel. Ressourcen sollten für die Leistungssportler effizienter eingesetzt werden. Zu dem Olympia-Team WYC gehören die beiden iQFOiLer (das Surfbrett) Alisa Engelmann (Vierte bei der Kieler Woche) und Jonne Heimann (Sechster in Kiel). Auf dem fliegenden Surfbrett mit dem Kite-Schirm (Formula Kite) ist Jan Vöster aktiv. Und Lena Weißkichel segelt auf der 49erFX-Jolle. Nach seinem zweiten Platz bei der Kieler Woche gehört auch Simon Diesch als 470er-Steuermann ab sofort auch zum Olympia-Team.