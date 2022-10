Mitgliederversammlung des ADFC Bodenseekreis

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der ADFC Bodenseekreis hatte am 13. Oktober zur Mitgliederversammlung ins Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen geladen.

Bei vielen Aktivitäten war 2022 – nach zwei Jahren reduziertem Programm – fast Normalität zu spüren, wenngleich mit weniger Teilnehmern bei den Radtouren und geringeren Besucherzahlen bei den Gebrauchtmärkten. Die Mitgliederzahl des Kreisverbands stieg leicht auf 914, darunter sind zunehmend jüngere Mitglieder bei einem steigenden Anteil an Frauen.

Bei der Radverkehrspolitik im Bodenseekreis war der ADFC in zahlreichen Projekten und Initiativen aktiv. Ergebnisse der Seitenabstands-Messungen mit dem OpenBikeSensor (OBS) zeigten teilweise erschreckende Ergebnisse, denn gerade ein Drittel der Autofahrer hielt den gesetzlich vorgeschriebenen Seitenabstand ein.

Ein Höhepunkt des Jahres 2022 war der Eröffnung der Fahrradstraße auf der alten B 467 in Tettnang, woran auch der ADFC viele Jahre aktiv mitgearbeitet hatte.

In Friedrichshafen sieht der ADFC durch den Ersten Bürgermeister Müller gute Chancen für eine konstruktive Zusammenarbeit, so dass die ADFC-Vertreter nach drei Jahren Pause in den Arbeitskreis Radverkehr zurückkehrten. Weitere Berichte aus Meckenbeuren und Salem ergänzten den verkehrspolitischen Jahresrückblick.

Ein Schwerpunkt des ADFC liegt seit vielen Jahren bei der Vermietung von Fahrrad-Mietboxen an Bahnhaltepunkten in Kooperation mit den Kommunen. Mit 12 neuen Boxen in Kressbronn und einer Erweiterung des Angebots in Salem konnte diese Dienstleistung für Pendler weiter ausgebaut werden.

Für Kinder und Jugendliche gab es in Friedrichshafen die Aktion „Fahrradbus“, das gemeinsame Radeln zu Schule, und die „Kidical Mass“, eine Fahrrad-Demo für kinderfreundliche Fahrrad-Wege.

Der Finanzbericht zeigte ein kräftiges Plus bei den Einnahmen 2021 und ein gut gefülltes Konto, so dass für anstehende Projekte ausreichend Spielraum vorhanden ist. Die Kassenprüfer bescheinigten eine fehlerlose Kassenführung, worauf der der Vorstand einstimmig entlastet wurde.

Bei den Vorstandswahlen traten die bisherigen Vorstandsmitglieder Prisca Resch und Markus Barthold nicht mehr an. Wiedergewählt als Kreisvorsitzender wurde Bernhard Glatthaar, der als Stellvertreter Roland Merz und Otto Remmert als Finanzvorstand zu Seite haben wird.