Mitgliederversammlung des ADFC

Der Kreisverband Bodenseekreis des ADFC lud am 14. Oktober 2021 ins Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen zur Mitgliederversammlung ein.

Prisca Resch aus Überlingen bewarb sich auf die seit 2019 vakante Stelle im Kreisvorstand. Sie wurde einstimmig gewählt und ergänzt nun das Vorstandsteam um Bernhard Glatthaar (Vorsitzender), Otto Remmert (Kassenwart), Roland Merz und Markus Barthold.

Als Gast war Daniel Steegmaier, der neue Verbandsreferent des ADFC Landesverbandes Baden-Württemberg, zur Versammlung eingeladen. Er stellte vor, wie die Gruppen vor Ort gestärkt werden und die Vereinsstrukturen zukunftsfähig werden können. Er berichtete außerdem über die Ziele des ADFC wie Tempo 30 innerorts und den schnelleren Ausbau breiter geschützter Radwege.

Der Vorstandsbericht und Jahresrückblick auf 2021 begann mit der positiven Nachricht des auf 907 leicht gestiegenen Mitgliederstands. Der Rückblick war getrübt von vielen Absagen von Touren und Veranstaltungen. So konnten auch 2021 die Fahrradgebrauchtmärkte in Friedrichshafen und Tettnang nicht stattfinden, was sich für den ADFC finanziell negativ auswirkte. Aber auch für viele Radler fehlten die Gebrauchtmärkte als attraktives Angebot, Räder zu verkaufen oder günstige Räder zu kaufen. Die geführten Radtouren des ADFC konnten erst im Juni starten, so dass elf von 33 Touren ausfallen mussten.

2021 wurden neue Familien-Aktionen veranstaltet wie die Kinderfahrrad-Demonstrationen „Kidical Mass“ in Überlingen und Friedrichshafen sowie die Radschnitzeljagd in Meckenbeuren. Ebenfalls neu waren Verkehrsaktionen zum Seitenabstand zwischen Kfz und Radfahrern von 1,5 Meter, anschaulich verdeutlicht mit Poolnudeln, oder durch Messungen mit elektronischen Abstandssensoren.

Beim Bericht über die vielfältigen verkehrspolitischen Aktivitäten im Bodenseekreis standen Friedrichshafen, Überlingen, Uhldingen-Mühlhofen, Meckenbeuren, Markdorf und Tettnang im Fokus.

Der Kassenbericht des Jahres 2020 wies einen Verlust auf, bedingt durch die fehlenden Einnahmen aus Veranstaltungen. Durch ein gutes Polster an Rücklagen konnte der Kreisverband diesen Verlust verkraften. Dem Kassier Otto Remmert wurde von den Kassenprüfern eine sehr gute Arbeit bescheinigt, und der gesamte Vorstand wurde von der Versammlung entlastet.