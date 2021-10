Mitglieder wählen neue Vorstandschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter der Leitung von Dirigent Thomas Martin eröffnete der Musikverein Jettenhausen am 18. September 2021 in der Mehrzweckhalle Jettenhausen musikalisch die 46. Generalversammlung. In Anwesenheit der aktiven und fördernden Mitglieder blickte der Vorsitzende Florian Herkommer auf die vergangenen Vereinsjahre 2019, 2020 und die aktuelle Spielzeit zurück, die wesentlich von der Corona-Pandemie geprägt ist.

Zu den Höhepunkten im Jahr 2019 zählten das gut besuchte Sommerfest sowie das Jahreskonzert im Graf-Zeppelin-Haus. Ab April 2020 musste der Probenbetrieb pandemiebedingt eingestellt werden. In den Sommermonaten ermöglichten Outdoor-Proben ein gemeinsames Musizieren. Nach dem Kassenbericht folgten die Neuwahlen der Vorstandschaft. Die amtierenden Vorsitzenden Jürgen Großmann und Florian Herkommer stellten sich erneut zur Wahl und wurden für die kommenden zwei Jahre im Amt bestätigt. Michael Wouters trat nach zwei Jahren nicht mehr zur Wahl an. Als drittes Mitglied des Vorstandsteams wurde Michael Boch aus den Reihen der fördernden Mitglieder für ein Jahr gewählt. Jutta Koch übernimmt das Amt des Kassiers, da Gunnar Wendler, der diesen Posten 13 Jahre lang inne hatte, in diesem Jahr verstorben ist. Zudem wurden Stephanie Wendler als Schriftführerin, Melanie Großmann, Karin Lehmann und Hans-Peter Herkommer als passive Beisitzer sowie Bernd Nienaber und Ernst Lehmann als aktive Beisitzer für ein weiteres Jahr bestätigt. Als aktive Beisitzer scheiden Tobias Zahn und Sarah Löschmann aus. Neu gewählt wurden Alexander Ott und Sylvia Herold. Die Aufgaben der Kassenprüfer übernehmen Joachim Sprinz sowie Inge Hager.

Im Anschluss nahm Eduard Hager als Vorsitzender des Bezirks 5 im Blasmusikverband Bodenseekreis die Ehrungen des Blasmusikverbandes vor, darunter die Ehrennadel in Silber für 20-jährige aktive Tätigkeit an Thomas Thalheimer und die Ehrennadel in Gold für 30-jährige aktive Tätigkeit an Ernst Lehmann. Die Ehrennadel in Gold mit Diamant für 40 Jahre fördernde Mitgliedschaft erhielten Rudolf Olma, Elfriede Keller, Eduard Hager und Robert Dickreiter. Eine besondere Ehrung nahm Rainer Grünbaum entgegen. Ihm wurde die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft überreicht. Darüber hinaus wurden noch weitere Vereinsehrungen vorgenommen.