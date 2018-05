Vor Kurzem hat die Skiabteilung des SC Schnetzenhausen ihre Hauptversammlung abgehalten. Abteilungsleiter Walter Müller begrüßte nach einer langen, schneereichen und – sportlich gesehen – erfolgreich abgelaufenen Wintersaison die Anwesenden – darunter die Ehrenmitglieder Hermann Sittel und Hans Müller.

Müller bedankte sich bei allen ehrenamtlichen Übungsleitern, Skilehrer und Hausbetreuern und vielen Helfern, die unermüdlich ihre Dienste absolvieren und so zu einem intakten Vereinsleben beitrugen. Durch die verschiedenen Ressortberichte gab es laut Versammlungsbericht Einblicke in das bewegte Vereinsleben des SC Schnetzenhausen. Die Skiabteilung des SCS besteht derzeit aus 728 Mitgliedern, darunter 276 junge Menschen.

Als aktuelles Thema stand erneut das Skiheim Kühboden in Laterns zur Debatte. Das Haus wurde über den schneereichen Winter gut besucht – und das nicht nur an den Wochenenden, sondern auch unter der Woche durch viele Schulklassen verschiedener Schulen. Auch im Sommer sei die Herberge immer ein frequentiertes Ziel. Der hohe Nutzungsgrad des Skiheims Hauskühboden in Laterns erfordert laufend Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten sowie Verschönerungen. In unzähligen Arbeitsstunden trugen Mitlieder und Verantwortliche der Skiabteilung im SCS zur Erhaltung und Instandsetzung bei.

Über sämtliche angebotenen Vereinsaktivitäten zogen die Verantwortlichen eine durchwegs positive Bilanz. So wurden an den Wochenenden für alle Altersklassen – vom Bambini-Skikurs über Kurse für Kinder- und Jugendliche bis hin zu Familien-Wochenendskikurse angeboten. Durch vereinseigene Skilehrer wurden individuell allen das Skifahren und Fahrkönnen beigebracht.

Große sportliche Erfolge konnte die Rennmannschaft des SCS in den alpinen Disziplinen verzeichnen. Dank intensiver Trainingsarbeit konnten bemerkenswerte Siege und Platzierungen erreicht werden. Johanna und Laura Muro, Alisa und Jonas Kopp sowie Carina Löffler sorgten in ihren Altersklassen für schöne Erfolge für die SCS-Skiabteilung.

Die Abteilung Jugend blickt auf eine intakte Arbeit zurück, die durch Spaß und Pflege der Kamaradschaft positiv zum Vereinsleben beitrugen. Jugendhütte und Skiausfahrten werden weiterhin beibehalten.

Das große und ganzjährig verfügbare Angebot des Freizeitsports – Kinderturnen, Entspannung und Yoga sowie „Fit in den Abend“ – erfreut sich großer Beliebtheit.

Für außergewöhnliche Dienste wurden bei der Hauptversammlung folgende Personen geehrt: Helmut Frommelt für seine langjährige Skilehrer- und Trainingsarbeit im Rennteam; Karin und Eugen Schmidt, Hermann Sittel und Ulla Guderian für langjährige Hausbetreuung, Hans Müller – bis vor Kurzem aktiver Übungsleiter in Ski- und Hallensport sowie Hausbetreuer und stets zur Stelle mit Rat und Tat in allen Arbeitsbereichen. Skilehrer Helmut Knabe, im Free-Ride-Bereich tätig, lange Jahre im Ausschuss mitverantwortlich im Verein und Mann für viele sonstig anfallenden Arbeiten, bekam schließlich die bronzene Ehrennadel.