Mitbewohner mit Messer bedroht.

Im Verlaufe eines Trinkgelages in einer Wohnung in der Oberhofstraße kam es am Freitag gegen 23.45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Männern. Das schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht.

Ein 20-jähriger Mann bedrohte nach einem Streit in einer psychischen Ausnahmesituation seine Mitbewohner mit einem Brotmesser und verpasste einem seiner Kontrahenten eine Kopfnuss, wodurch dieser verletzt wurde. Eine Polizeistreife brachte den 20-Jährigen in eine Spezialklinik, wo er nach ärztlicher Untersuchung aufgenommen wurde. Keiner der am Streit Beteiligten konnte anschließend gegenüber den Beamten noch den Grund für die Auseinandersetzung nennen.