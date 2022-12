Mitarbeiter der BKK unterstützen die Tafel und den Kinderschutzbund

Seit über 15 Jahren sammeln die Mitarbeiter der BKK Gildemeister Seidensticker Weihnachtsgeschenke für den Kinderschutzbund in Friedrichshafen. Dabei rufen sie auch ihre Versicherten und die Öffentlichkeit auf, sich an der Aktion zu beteiligen. In diesem Jahr unterstützt die Betriebskrankenkasse zusätzlich die Friedrichshafener Tafel mit einem Gutschein über 1000 Euro.

Insgesamt 100 Päckchen mit Büchern, Bastelutensilien oder Spielzeug konnten an den Kinderschutzbund in Friedrichshafen übergeben werden. Neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der BKK Gildemeister Seidensticker unterstützte auch die Firma Airbus Defence and Space tatkräftig die Aktion. Zusätzlich zu den bunt verpackten Geschenken freute sich der Kinderschutzbund über einen Gutschein von 250 Euro für den Kauf von Spielzeug, Kreativ- und Bastelbedarf oder auch Materialien zur Bildung und Förderung.

Neben der Unterstützung für den Kinderschutzbund überreichte Jannike Cwojdzinski, Assistentin der Kundencenter-Leitung der BKK Gildemeister Seidensticker, auch einen Gutschein über 1000 Euro an die Friedrichshafener Tafel. „In diesem Jahr haben wir bewusst auf Mitarbeiter-Geschenke und Geschenke für unseren Verwaltungsrat verzichtet, um gemeinnützige Vereine zu unterstützen“, erklärt Jannike Cwojdzinski.

Dieter Stauber und Elke Rumpf von der Tafel Friedrichshafen freuen sich über die Unterstützung und wissen bereits, wofür der Scheck eingelöst wird: „Milch und Milchprodukte sind ein rares Gut in unserer Tafel. In den vergangenen Monaten sind die Preise sehr stark gestiegen – umso mehr freuen wir uns über die Unterstützung“, so Stauber.