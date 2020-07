Ein betrunkener 39-Jähriger ist am Montagnachmittag in einem Lebensmittelgeschäft in der Werastraße von einem Mitarbeiter beim Diebstahl von mehreren Getränkedosen ertappt worden, teilt die Polizei mit. Nachdem die verständigten Polizeibeamten Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie bei dem Mann einen Test durch, der eine Atemalkoholkonzentration von mehr als zwei Promille ergab. Der Mann wird nun wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs angezeigt. Zudem wurde ihm ein Platzverweis erteilt.