Mit Zimmermannshammer: Mann attackiert eine Gruppe vor Kneipe in Friedrichshafen

Ein 36-jähriger Mann hat am Samstag eine Gruppe mit einem Hammer angegriffen. Das teilt die Polizei mit. Demnach hielt sich die Männergruppe am frühen Samstagmorgen vor einer Gaststätte in der Kleinebergstraße auf.

„Dort wurden sie von dem 36-Jährigen provoziert“, schreiben die Beamten. Es habe zunächst ein kurzes Wortgefecht gegeben. Danach sei der Mann in seine nahegelegene Wohnung gegangen und habe dort einen Zimmermannshammer geholt. Mit diesem ging er laut Polizei auf die Gruppe los.

Den Männern gelang es jedoch offenbar, dem Angreifer den Hammer wegzunehmen. „Dabei wurde ein 38-Jähriger leicht verletzt“, heißt es im Polizeibericht. Nach bisherigem Ermittlungsstand gelang es dem 36-Jährigen aber nicht, mit dem Hammer zuzuschlagen. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.