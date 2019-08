Alte Bekannte, aber auch Künstler, die schon länger nicht da waren, werden im Herbst und Winter im Bahnhof Fischbach auftreten. Dabei sind zum Beispiel Georg Ringsgwandl, Matze Knop und Matthias Richling. Lieber etwas Musikalisches? Maybebop kommen mit A-Capella in den Bahnhof, und Carla Bley bringt 40 Jahre Jazzerfahrung mit. Im Programm finden sich auch Theaterklassiker wie die Marquise von O. oder für Kinder den „Karneval der Tiere“.

Comedy

In Fischer & Jung „Ladies Night - Ganz oder Gar nicht“ am Freitag, 27. September, wollen drei arbeitslose Freunde zu Geld kommen. Inspiriert durch die Chippendales beschließen sie, es mit Strippen zu versuchen. Am Freitag, 17. Januar, sind Fischer & Jung wieder zu Gast und beschäftigen sie sich in „Innen 20, außen ranzig“ mit dem Leben ab Mitte 40. Gleich an mehreren Abenden geht es um die Beziehungen zwischen Männern und Frauen. Den Start macht dabei die Comedyshow „Männerabend – Nicht nur für Frauen“ am Freitag, 4.Oktober. Am Freitag, 1. November, und am Freitag, 31. Januar, gastiert Heike Feist wieder mit „Cavewoman“. Das Pendant dazu zeigt Martin Luding am Freitag, 29. November, mit „Caveman – du sammeln, ich jagen“.

Stand-Up Comedy gibt es am Samstag, 26. Oktober, bei „Witz mit Olli – Voll auf die 12“, auf der Bühne steht Oliver Gimber, der selbsternannte witzigste Malermeister Deutschlands. Auch Abdel Karim hat sich selbst einen Titel gegeben: „Staatsfreund Nr. 1“. So heißt auch das Programm, mit dem er am Freitag, 15. November, zu Gast ist. Eine Woche später, am Freitag, 22. November, will der Stand-Up- Comedian Matze Knop mit „Willkommen in Matzeknopien“ der schlechten Laune den Kampf ansagen, und am Samstag, 23. November, kommt Ozcan Cosar mit „Old School“.

Kabarett

Werner Koczwara macht seit 30 Jahren Kabarett und zeigt am Samstag, 19. Oktober, sein Jubiläumsprogramm „Am Tag, als ein Grenzstein verrückt wurde“. Noch nicht so lange, aber ebenfalls erfolgreich macht Max Uthoff Kabarett, unter anderem in der Fernsehsendung „Die Anstalt“. Am Freitag und Samstag, 8. und 9. November, zeigt er in Fischbach sein Programm „Moskauer Hunde“. Am Sonntag, 24. November, kommt Rolf Miller mit „Obacht Miller - se return of se normal one“. Seit 65 Jahren gibt es die Kabarettbühne Leipziger Pfeffermühle, die am Freitag, 6. Dezember, ihr neues Programm „Was wäre, wenn man jemand anderes wäre? zeigt. Das fragt sich auch Uli Boetcher in seinem Programm „Ich bin viele“ am Sonntag, 29. Dezember. Im neuen Jahr geht es mit Kabarett mit Matthias Richling weiter. Er beschäftigt sich am Mittwoch, 15. Januar, mit George Orwells Utopie und der heutigen Gesellschaft.

Literatur

Roland Jankowsky ist als TV-Schauspieler bekannt, aber auch gerne auf Bühnen unterwegs. Bei „Wenn Overbeck kommt“ liest er am Freitag, 18. Oktober, im Bahnhof Fischbach schräge Krimi-Kurzgeschichten.

Theater

Kleists „Die Marquise von O.“ wird am Mittwoch und Donnerstag, 16. und 17. Oktober, gespielt. Die Regisseurin Tanja Weidner hat den Klassiker als Solotheaterstück inszeniert. Ein weiterer Klassiker, diesmal von Molière, wird am 20. November gezeigt. „Le Bourgeois Gentilhomme“. Die gesellschaftliche Satire wurde 1670 im Hof von König Ludwig XIV uraufgeführt und soll immer noch aktuell sein. Jüngeren Datums ist das Stück „Deutschstunde“, das die Württembergische Landesbühne Esslingen am Mittwoch und Donnerstag, 27. und 28. November, zeigt. Auf dem gleichnamigen Roman von Siegfried Lenz basierend geht es um Pflicht und Schuld in der Nazizeit. Mit leichteren Themen beschäftigt sich die Theatergruppe „Die heiligen drei Kölsch ein Schuss - Das Weihnachtsspecial“ am Samstag, 30. November. Das Improtheater widmet sich ganz dem Weihnachtsfest mit seinen Höhen und Tiefen. Noch mehr Theater, diesmal für Kinder, gibt es am Dienstag, 3. Dezember. Bei der Aufführung von „Karneval der Tiere“ wird jedes Tier durch ein anderes Instrument dargestellt und alle feiern zusammen Karneval.

Live-Musik, Theater und Flamenco vereint die Companía Flamenca Antonia Andrade am Donnerstag und Freitag, 7. und 8. November, und zeigt „Carmen“ als Tanztheater. Ganz anders bewegt sich die kanadische Tanzkompanie „Out/Inner/Space Dance Theatre“. Sie bringt am Mittwoch und Donnerstag, 23. und 24. Oktober, zeitgenössischen Tanz nach Fischbach.

Musik

Carla Bley ist seit über 40 Jahren Jazzpianistin und Komponistin. Gemeinsam mit Steve Swallow und Andy Sheppard ist sie am Samstag, 5. Oktober, zu sehen und zu hören. In eine ganz andere Richtung geht die Musik von „ Hör Bänd“. In seinem Programm „Dümmer geht ümmer - A Capella“ verbindet das Quartett A-Capella mit Comedy. Ebenfalls ohne Instrumente stehen am Sonntag, 26. Januar, „Füenf“ mit Musik-Comedy auf der Bühne. Die Gruppe zeigt ihr Programm „005 im Dienste ihrer Mayonnaise“. Weihnachtlich wird es am Donnerstag, 5. Dezember, mit Maybebop. Die vier A-Capella-Musiker machen mit ihrem Weihnachtsprogramm „Für Euch“ Halt in Fischbach. Am Samstag, 14. Dezember, gibt es traditionelle afrikanische Volksmusik und klassische Kompositionen bei „Eine afrikanische Weihnacht mit Mo Zulu Art & dem Ambasssade Streichquartett“. Das „Orchester im Treppenhaus“ will am Freitag, 13. Dezember, mit seinem Programm „Disco“ mit Neukompositionen junger Komponisten den Konzertsaal zur Tanzfläche machen. Alles andere als ruhig geht es auch am Donnerstag, 21. November, zu. Der Liedermacher Georg Rings-gwandl ist „Wuide unterwegs“ und spielt Lieder von früher.