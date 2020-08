Mit Wild Card und ohne Training: WYC startet in der Champions-League-Qualifikation

Wenn am Donnerstag die Sailing Champions League mit Verspätung und dem ersten Qualifikationswettkampf startet, ist auch der Württembergische Yacht-Club aus Friedrichshafen dabei – dank einer Wild Card. Da mehrere Vereine zum Beispiel aus Spanien, Russland oder Italien aufgrund der weiter angespannten Corona-Lage kurzfristig ihre Teilnahme abgesagt hatten, wurden mehrere Wild Cards an Nachrücker vergeben – darunter auch an den SMC Überlingen und den WYC, die die Segel-Bundesliga 2019 eigentlich nur auf Platz sechs und sieben abgeschlossen hatten.

So bekommen die Häfler Segler die Chance, sich wie im Vorjahr mit den besten europäischen Crews in der Königsklasse zu messen. Von Donnerstag bis Sonntag werden 24 Vereine aus zwölf Nationen in Tutzing um die Qualifikation für das Finale der Champions League (15. bis 18. Oktober in Porto Cervo/Italien) kämpfen. Direkt qualifiziert sind bereits die nationalen Liga-Meister, rund ein Dutzend Plätze werden nun beim Qualifier in Tutzing vergeben. Gastgeber (und auch Teilnehmer) ist der DTYC in Tutzing, ein Bundesliga-Verein der ersten Stunde wie auch der WYC. Ebenfalls auf der Startliste stehen der mehrfache Meister NRV aus Hamburg, Vizemeister WV Hemelingen aus Bremen und der Münchner YC.

Für den WYC gehen Conrad Rebholz, Yannick Hafner, Thomas Stemmer und Jakob Gruber ins Rennen. Steuermann Rebholz war schon beim Champions-League-Finale 2019 in St. Moritz für den WYC mit dabei, Yannick Hafner beim SCL-Qualifier im Frühjahr 2019 in Palma. Thomas Stemmer ist im Liga-Format ein alter Hase des WYC. Für Nachwuchssegler Jakob Gruber ist es die erste Saison im Liga-Geschehen. Er segelte erst vorige Woche bei der Junioren-Liga in Berlin im WYC-Team. Nach der kurzfristig erhaltenen Wild Card für Tutzing hatte das Team noch keine Gelegenheit für ein gemeinsames Training. „Wir hoffen, am Donnerstag schnell zueinander zu finden und in ein Momentum zu kommen, das uns trägt“, sagt Conrad Rebholz, der mit den in Tutzing eingesetzten J70-Yachten bestens vertraut ist.

Voraussichtlich wird am Starnberger See mit acht Booten in einem Start gesegelt – statt mit sechs wie in der Bundesliga. „Das wird beim Start und an den Wendemarken deutlich enger“, sieht Rebholz seinen Taktiker gefordert. „Wir müssen uns bei der Annäherung zu den Marken so positionieren, dass wir die Entscheidungsfreiheit haben. Bei acht Booten verliert man durch einen Regelverstoß deutlich mehr“, bestätigt Yannick Hafner.

Das Wetter verspricht zusätzliche Spannung: Am Donnerstag und Freitag sind Hochsommerbedingungen mit bis zu 32 Grad, aber wenig Wind vorhergesagt. Ab Samstagmittag werden dann heftige Gewitter erwartet. Die ersten Wettfahrten sind ab Donnerstagmittag geplant. Am Samstag und Sonntag werden die Wettfahrten unter www.segelbundesliga.de jeweils ab 12 Uhr live übertragen.