Mit Weiterbildung für die Zukunft gerüstet

Knapp 700 000 Stunden investieren laut einer Mitteilung Handwerkerinnen und Handwerker zwischen Ostalb und Bodensee für ihre Fort- und Weiterbildung. Durch neue Technologien, Digitalisierung und Kundenwünsche verändern sich die 130 Handwerksberufe ständig. Um diesen Herausforderungen gewachsen zu sein, haben sich 2021 rund 8000 Handwerkerinnen und Handwerker an den Bildungsstätten der Handwerkskammer Ulm weitergebildet. Neben Meistervorbereitungskursen und Angeboten für Azubis spielen vor allem Seminare für die persönliche Entwicklung und Förderung von Soft Skills eine Rolle. So gibt es Kurse in Gesprächsführung, Konfliktmanagement oder Teamentwicklung. Auch neue Energietechnologien dürfen nicht fehlen: Handwerker können sich etwa bei den Themen Wasserstoff weiterbilden oder Energiespeicher und Brennstoffzellen kennenlernen.

Neben der Meisterprämie können Beschäftigte auch Fördermittel für ihre Weiterbildung erhalten. Weitere Informationen finden sich unter www.hwk-ulm.de/karriereprogramm-2022/