Mit viel Herzblut sind mehr als 500 Kurse geplant

Und wieder einmal ist es geschafft: Das neue Programm der städtischen Volkshochschule ist online, die gedruckte Version erscheint am Mittwoch, 11. Januar. Wissensdurstige und Lernhungrige können nun bequem von zu Hause aus im Internet unter www.vhs-fn.de im Programm stöbern, sich zu allen Kursen informieren und sich online anmelden, wie es seitens der vhs heißt. Für Neugierige steht auch das Programmheft als pdf zum Download bereit. Semesterstart ist der 6. Februar.

Mit über 500 Kursen ist im neuen Semester für jeden wieder etwas dabei, versprechen die Verantwortlichen. Sei es in den Programmbereichen Politik, Gesellschaft und Umwelt, vhs-Sprachenschule, Beruf und Digitales, Kultur und Gestalten oder dem vhs-Gesundheitszentrum. Zielgruppenorientierte Angebote wie die Frauen vhs, Senioren vhs oder junge vhs ermöglichen das Lernen und den Kontakt mit Gleichgesinnten. Dabei gibt es unterschiedliche Formate wie Wochenendkurse, Abendkurse oder Kurse in Kleingruppen. Wer lieber von zuhause aus lernt, dem steht mittlerweile ein vielseitiges Online-Angebot zur Verfügung.

Ab Montag, 9. Januar, steht das vhs-Team für eine persönliche Beratung in der Charlottenstraße 12/2 wieder zur Verfügung: am Vormittag montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und am Nachmittag montags und mittwochs von 14 bis 16 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr, sowie per Telefon 07541/203 3434 und Mail: info@vhs-fn.de.

Zusätzlich wird von Babette Reitz und Dorothea Siegle eine kostenlose Weiterbildungsberatung und ein Gesundheits-Coaching angeboten.