Mit viel Erfahrung reist der WYC nach Warnemünde

Beim vierten Spieltag der Segel-Bundesliga von Freitag bis Sonntag in Warnemünde werden für den Württembergischen Yacht-Club Yannick Hafner, Carlo Schnetz, Jakob Gruber und Justin Venger an den Start gehen. Alle vier haben reichlich Liga-Erfahrung. „Die Jungs sind klasse“, hat Teammanager Klaus Diesch volles Vertrauen in die Crew. Die Friedrichshafener stehen nach drei von sechs Spieltagen auf Platz vier. Tabellenführer ist der Segel- und Motorbootclub Überlingen mit einem Punkt Vorsprung vor dem mehrfachen Meister NRV aus Hamburg.

Der Manager traut seiner Mannschaft viel zu

„Die Mannschaft ist gut eingestimmt und ich traue ihnen eine Top-Fünf-Platzierung zu“, sagt Diesch. „Besonders wichtig für Warnemünde ist eine funktionierende Kommunikation an Bord, handwerklich sauber zu segeln und Ruhe zu bewahren, wenn es mal nicht so läuft. Das können die Jungs inzwischen als Team sehr gut.“ Das Team segelte in dieser Zusammensetzung schon beim Primo-Cup der Bootsklasse J70 (die auch in der Bundesliga gesegelt wird) im März in Monaco. „Ich muss eigentlich nur schnell geradeaus fahren“, sagt Steuermann Yannick Hafner vor den Rennen in Warnemünde an der Ostsee. Die Wettfahrten beginnen am Freitagmittag. Sechs Teams auf sechs Booten starten in eine 20-minütige Wettfahrt. Nach drei Läufen war jeder der 18 Vereine einmal dran. Geplant sind 16 Wettfahrten für jedes Team.

Ganz vorne stehen die Überlinger

„Neben den Rekordmeistern vom Norddeutschen Regatta Verein und den Lokalrivalen vom Mühlenberger Segel-Club hat sich vor allem das Team des Segel- und Motorboot Club aus Überlingen seit dem ersten Spieltag an der Tabellenspitze festgebissen“, sagt Oliver Schwall, Initiator und Organisator der Segel-Bundesliga. „Hier zeigt sich, dass die Trainings mit anderen Vereinen zu einer enormen Leistungssteigerung der Vereine geführt haben.“