Mit viel Ehrgeiz an der Tischtennisplatte

Zum Abschluss der Tischtennisvorrunde haben in der Brunnisachhalle in Friedrichshafen-Kluftern die Bezirksmeisterschaften der Senioren aus dem Tischtennisbezirk Allgäu-Bodensee stattgefunden. Insgesamt nahmen 37 Aktive in drei Herren- und einer Damenklasse teil.

In der Herren-Klasse C standen 13 Aktive an den Platten. Markus Freudig vom TSV Opfenbach gewann im Endspiel gegen Michael Buckreus vom SC Markdorf. Platz drei teilen sich die beiden Bad Wurzacher Alexander Gleinser und Alois Münsch.

Das Doppelendspiel der Klasse Herren C entschied die Paarung Markus Freudig (TSV Opfenbach) und Herbert Erlenbusch (TTC Wangen) gegen Tino Pagano (ESV Lindau) und Alois Münsch (TSG Bad Wurzach) für sich.

Ein spielstarkes Teilnehmerfeld bot die Herren-Klasse B. Klaus Mahle von der TSG Bad Wurzach war bei 15 Teilnehmern der Beste. Platz zwei belegte Kai Zücker vom SC Vogt. Die dritten Plätze teilten sich Reinhold Maucher vom SV Weissenau und Klaus Mayer vom SVW Weingarten.

In einem spannenden Endspiel sicherten sich die Markdorfer Johannes Boneberg/Wolfgang Thum den Titel im Doppel der Klasse B. Reinhold Maucher vom SV Weissenau mit Partner Klaus Mayer vom SVW Weingarten blieb Platz zwei. Dritter wurde die Paarung Berthold Landthaler (SG Aulendorf) und Karl Weber (TSG Bad Wurzach).

Sieger der A-Klasse mit fünf Aktiven wurde Marc Joos von der TAG Ailingen im Endspiel gegen seinen Vereinskollegen Gunnar Flotow. Frank Bachstädt vom 1. TTC Wangen belegte den dritten Platz.

Der Meistertitel im Doppel der A-Klasse ging an die Kombination Gunnar Flotow/Marc Joos (TSG Ailingen) im Endspiel gegen Klaus Kramer (TTF Altshausen) und Partner Frank Bachstädt (1.TTC Wangen).

Sieglinde Lebherz vom SC Markdorf ist Bezirksmeisterin der Seniorinnen A-Klasse. Bärbel Wahl vom TSV Meckenbeuren belegte Platz zwei. Sandra Kljajic vom FC Kluftern wurde Dritte.

Auch im Doppel der Seniorinnen stand Sieglinde Lebherz vom SC Markdorf mit ihrer Partnerin Bärbel Wahl vom TSV Meckenbeuren auf Platz eins. Heike Grimminger (ESV Lindau) und Sandra Kljajic (FC Kluftern) wurden Vizebezirksmeisterinnen.

Zum Abschluss eines spannenden Tages wurden noch die Mixedpartien ausgespielt. Hier sicherten sich Barbara Kamleitner und Marc Joos von der TSG Ailingen im Endspiel gegen Sieglinde Lebherz (SC Markdorf) mit Partner Klaus Mahle von der TSG Bad Wurzach den Titel.