Mit vielen Fotos: Turngala begeistert die Zuschauer in Kluftern

Die ganze Halle voller wuselnder Sportkinder und begeisterter Zuschauer. Das hat es am Samstag endlich wieder in der Brunnisachhalle in Kluftern gegeben. Die mit mehr als 600 Mitgliedern größte Abteilung des FC Kluftern hatte nach Corona-Pause zur Turngala geladen. Das Motto: Olympia. Wir zeigen die schönsten Bilder der Veranstaltung.

Die verschiedenen Gruppen der Turnabteilung des FC Kluftern präsentiert bei der Turngala 2022 ein buntes Programm. (Foto: Sandra Philipp)

