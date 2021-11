Mit Video: Terroranschlag auf dem Bodensee? Polizei-Profis proben den Ernstfall

Ruhig schippert die „München“ über den Bodensee bei Überlingen. Plötzlich aber durchbricht ein Knall die Stille, dann noch einer, und es steigt Rauch auf. Gab es auf dem Fahrgastschiff eine Explosion? Nur wenige Augenblicke später nähert sich schon ein Polizeihubschrauber – mit einem spektakulären Anflug, knapp über dem Wasser. Auch Schnellboote rasen auf die „München“ zu.

Übung im großen Stil

Im Einsatz sind Polizisten des Spezialeinsatzkommandos (SEK) in grünen, militärisch anmutenden Schutzanzügen und zum Teil mit großen Sturmgewehren bewaffnet. Außerdem dabei sind ihre Kollegen von der Bereitschaftspolizei, Wasserschutzpolizei und Hubschrauberstaffel.

Ein Knall für den Effekt: Um einen Terroranschlag zu simulieren zünden die Einsatzkräfte eine Explosion – allerdings nur auf einem Polizeiboot neben dem Fahrgastschiff. (Foto: Marcus Fey)

Sie proben an diesem Tag auf dem Bodensee den Ernstfall. Kein Passagier auf der „München“ ist in wirklicher Gefahr und die Explosionen haben die Beamten lediglich auf einem polizeilichen Beiboot simuliert. Alles gehört zu einer großen Übung des Polizeipräsidiums Einsatz mit Sitz in Göppingen.

Ein SEK-Beamter gleitet am Tau vom Polizeihubschrauber auf das Fahrgastschiff ab. (Foto: Polizeipräsidium Einsatz)

„Wir sind so eine Art Notruf für die Polizei“, sagt Jens Czechtizky vom Polizeipräsidiums Einsatz. „Wenn Kollegen der Polizeidienststellen in Baden-Württemberg eine Lage haben, bei der sie unsere Hilfe brauchen, sind wir 24 Stunden am Tag erreichbar.“ So eine „Lage“ kann vieles sein – schließlich ist das Präsidium umfassend ausgerüstet: Es gibt Spezialisten, die zu Wasser, zu Lande oder aus der Luft operieren.

Was die Profis trainiert haben

Damit aber das SEK eingreift, muss laut Czechtizky eine „unmittelbare Gefahr für Leib oder Leben von Personen“ bestehen. Da könne es schon reichen, dass bei einem Streit ein Messer im Spiel ist. Oder aber es handelt sich um größere Einsätze, wie auch bei der Simulation auf dem Bodensee. „Wir trainieren das Vorgehen im Falle eines terroristischen Anschlags oder einer Geiselnahme“, erklärt der Polizist.

Die SEK-Kräfte sind in voller Montur im Einsatz – und schwer bewaffnet. (Foto: Marcus Fey)

Dafür üben die Spezialisten verschiedene Sequenzen. Zum einen, wie die Einsatzkräfte per Schnellboot möglichst schnell an und auf das gefährdete Fahrgastschiff kommen. Zum anderen, wie mit dem Helikopter der Anflug zum Schiff gelingt.

Ebenso wichtig ist das anschließende Abseilen der SEK-Kräfte auf das Schiff. Oder wie die Experten es nennen: das „Abgleiten“. „Abseilen – das macht man beim Klettern in den Bergen“, erklärt Jens Czechtizky den polizeilichen Fachjargon.

Warum das SEK möglichst wenig Infos durchsickern lässt

Insgesamt sind an diesem Tag 120 Polizisten im Einsatz. Wie viele davon aber vom SEK sind, dazu machen die Beamten keine Angaben. Aus gutem Grund, wie Czechtizky findet: „Je weniger unser Gegenüber über uns weiß, desto besser“, sagt er.

Mit Schnellbooten fahren Polizisten zum Fahrgastschiff. (Foto: Florian Peking)

Deshalb verrät das Polizeipräsidium Einsatz auch nicht, wie lange es im Ernstfall vom Sitz in Göppingen bis an den Bodensee bräuchte. Solche Informationen, und seien es nur Details, könnten von jenen, die einen Anschlag oder eine Gewalttat planen, berücksichtigt werden – und so die Einsätze erschweren, erklärt der Polizist.

Bodensee ist ein idealer Trainingsort

Für die Spezialisten vom SEK gehören Übungen, wie diese auf dem Bodensee, zum Alltag. „Die Kollegen haben ein sehr hohes Trainingsvolumen. Das sind absolute Profis auf ihrem Gebiet und sie können nur so eine gute Leistung bringen, wenn verschiedene Einsatzlagen regelmäßig trainiert werden“, sagt Jens Czechtizky.

Mit ihren Schnellbooten kommen die Beamten flott ans Ziel. (Foto: Florian Peking)

Trotzdem sei die Probe bei Überlingen eine außergewöhnliche, weil verschiedene Elemente – Luft, Wasser und Land – vereint worden seien. Dafür ist der Bodensee als Trainingsort laut dem Polizisten ideal. Allerdings könnten die trainierten Sequenzen genauso auch auch auf Flüssen wie dem Rhein oder dem Neckar angewandt werden.