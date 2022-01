Führerschein abgeben, ÖPNV-Ticket bekommen? Das sagen Senioren zum Vorhaben

Voraussetzungen, um den Führerschein abzugeben und ein gratis Jahresticket für Bodo zu erhalten:

Der- oder diejenige ist älter als 65 Jahre. Ist die Person älter als 60 Jahre, kann auch sie das Angebot nutzen, wenn sie eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder einem berufsständigen Versorgungswerk bezieht oder ein Ruhegehalt aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis erhält.

Trifft davon etwas zu, kann die Verzichtserklärung, zu finden auf www.bodenseekreis.de, ausgefüllt werden. Gemeinsam mit dem Führerschein kann die Erklärung dann abgegeben werden: Per Post an die Fahrerlaubnisbehörde des Landratsamtes oder persönlich mit Termin in der Fahrerlaubnisbehörde. Auch in den Bürgerämtern des Rathauses Friedrichshafen oder in der Außenstelle Fischbach sowie in den Ortsverwaltungen Ailingen, Kluftern und Ettenkirch.

www.bodenseekreis.de